Συγκινημένη η Βίσση διέκοψε το πρόγραμμά της για τη Μαρινέλλα: «Έφυγε με άδικο τρόπο ένας ζωντανός θρύλος»

Η Άννα Βίσση εμφανώς συγκινημένη διέκοψε το πρόγραμμά της και μίλησε με τρυφερά λόγια για την Μαρινέλλα.

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση. Η κορυφαία σταρ διέκοψε το πρόγραμμά της για να αποχαιρετήσει με τρυφερά λόγια τη Μαρινέλλα, η οποία το Σάββατο (28/3) «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού κατέληξε στο σπίτι της, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Άννα Βίσση ζήτησε από τους μουσικούς της να σταματήσουν για λίγο τη ροή του προγράμματος προκειμένου να πει μερικά λόγια για τη Μαρινέλλα. «Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω…

Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε ένα θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα.

Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε. Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε… Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν… ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά… Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε» είπε συγκινημένη η Άννα Βίσση.

