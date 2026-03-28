«Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι...». Τραγουδούσε η Μαρινέλλα και ο κόσμος απλά παραμιλούσε. 10 τραγούδια-σταθμοί της ερμηνεύτριας που άφησαν το δικό τους στίγμα.

Για πολλούς, η Μαρινέλλα υπήρξε η σημαντικότερη ερμηνεύτρια που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα.

Με την είδηση του θανάτου της, το GazzettaPlus στρέφεται στη σπουδαία μουσική της παρακαταθήκη, θυμούμενο την Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1938 και κατάφερε να γίνει σύμβολο εκφραστικότητας και πάθους.

Από το 1956, όταν ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία, η Μαρινέλλα κυκλοφόρησε δεκάδες άλμπουμ, τα περισσότερα από τα οποία γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία. Η μοναδική της ικανότητα να ερμηνεύει με θεατρικότητα και βάθος κάθε στίχο, έκανε τα τραγούδια της κλασικά, συνοδεύοντας τις χαρές και τις λύπες γενιών και γενιών.

Η φωνή που τραγούδησε την Ελλάδα: 10 αγαπημένα τραγούδια που έγραψαν ιστορία

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς μόνο λίγες στιγμές από μια τόσο πλούσια καριέρα, όμως ορισμένα κομμάτια έχουν ταυτιστεί απόλυτα με τη φωνή της:

«Σταλιά – Σταλιά»: Το τραγούδι που την καθιέρωσε ως σόλο ερμηνεύτρια

«Άνοιξε πέτρα»: Η συγκλονιστική ερμηνεία από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες»

«Κρασί, Θάλασσα και Τ'Αγόρι Μου»: Η πρώτη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision το 1974

«Καμιά Φορά»: Ένας ύμνος στον έρωτα και την απώλεια

«Με Πνίγει Τούτη Η Σιωπή»: Δείγμα της μεγάλης συνεργασίας της με τον Μίμη Πλέσσα

«Για σένανε μπορώ»: Η απόλυτη δήλωση αφοσίωσης

«Πάλι θα κλάψω»: Μια ερμηνεία γεμάτη λαϊκό αίσθημα

«Ποτέ Να Μη Χαθείς Από Τη Ζώη Μου»: Ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του ρεπερτορίου της

«Κοίτα Με Στα Μάτια»: Η δυναμική πλευρά της Μαρινέλλας στη σκηνή

«Δως Μου Τ’ Αθάνατο Νερό»: Μια διαχρονική επιτυχία που τραγουδιέται μέχρι σήμερα

