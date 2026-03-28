Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού κατέληξε στο σπίτι της, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», ανέφερε σε ανακοίνωση η οικογένειά της.

Το εγκεφαλικό που την καθήλωσε στο κρεβάτι

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε με τον πλέον δραματικό τρόπο στη σκηνή του Ηρωδείου, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης συναυλίας που έμελλε να είναι και η τελευταία της.

Η Μαρινέλλα κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του κοινού, υποφέροντας από ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο. Έκτοτε, έδωσε έναν αξιοπρεπή και επίμονο αγώνα για την αποκατάστασή της, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και την αγάπη των θαυμαστών της.

Η αρχή και η ιστορική συνεργασία με τον Καζαντζίδη

Η Μαρινέλλα (πραγματικό όνομα Κυριακή Παπαδοπούλου), υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου. Γεννημένη στις 20 Μαΐου 1938 στη Θεσσαλονίκη, ξεδίπλωσε από πολύ νωρίς το σπάνιο ταλέντο της, αναδεικνύοντας μια φωνή με ασύλληπτο βάθος και μοναδική συναισθηματική ένταση.

Το σημείο καμπής για την καριέρα της ήρθε το 1957, όταν γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Οι δυο τους αποτέλεσαν το πλέον εμβληματικό καλλιτεχνικό ζευγάρι της εποχής, σφραγίζοντας με τις ερμηνείες τους την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ωστόσο, η Μαρινέλλα δεν έμεινε στη σκιά αυτής της συνεργασίας. Με ακούραστη δημιουργικότητα, κατάφερε γρήγορα να καθιερωθεί ως αυτόνομη καλλιτέχνις, διαμορφώνοντας ένα εντελώς προσωπικό και πρωτοποριακό στυλ.

Διεθνής αναγνώριση και διαχρονική κληρονομιά

Στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής της, η Μαρινέλλα κυκλοφόρησε δεκάδες δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι. Η συμβολή της στη διαμόρφωση του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού θεωρείται καθοριστική, καθώς κατάφερε να συνδυάσει την παράδοση με τη δυναμική σκηνική παρουσία. Η ικανότητά της να μεταδίδει το συναίσθημα κάθε στίχου με αυθεντικότητα και ζεστασιά την κατέστησε απόλυτο σύμβολο για γενιές Ελλήνων.

Η ακτινοβολία της Μαρινέλλας ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Με εμφανίσεις σε κορυφαίες μουσικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, ενίσχυσε τη φήμη της ως καλλιτέχνιδας διεθνούς εμβέλειας, εκπροσωπώντας τον ελληνικό πολιτισμό με αξιοπρέπεια και πάθος.

