Μαρινέλλα: Η άγνωστη σχέση με τον Γιάννη Ιωαννίδη, η αγάπη για τον Άρη και ο ύμνος της «χρυσής» ομάδας

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Το Gazzetta σας φέρνει στη μνήμη την αγάπη της Μαρινέλλας για τον Άρη, τη φιλία με τον Γιάννη Ιωαννίδη και το τραγούδι που έμεινε ανεξίτηλο στις καρδιές των «κιτρινόμαυρων».

Με αφορμή τον θάνατο της μεγάλης ερμηνεύτριας, Μαρινέλλας, οι μνήμες από την έντονη σχέση της με την ομάδα μπάσκετ του Άρη έρχονται ξανά στην επιφάνεια.

Η τραγουδίστρια ήταν μεγάλη θαυμάστρια της ομάδας και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της «χρυσής» εποχής της Θεσσαλονίκης, διατηρώντας μια βαθιά, αδελφική φιλία με τον θρυλικό προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη.

Το τραγούδι-αφιέρωση στο τελευταίο αντίο του «Ξανθού»

Η σύνδεση της Μαρινέλλας με την οικογένεια Ιωαννίδη ήταν τόσο ισχυρή, που η μοναχοκόρη του προπονητή, Ελένη-Θεοδώρα, επέλεξε τους στίχους «Καμιά φορά λέω ν' αλλάξω ουρανό μα δεν υπάρχουν δρόμοι» για να τον αποχαιρετήσει στον επικήδειό του.

Η επιλογή αυτής της ερμηνείας δεν ήταν τυχαία, καθώς η Μαρινέλλα αποτελούσε το «γούρι» του Άρη, δίνοντας το παρών σε όλες τις μεγάλες νίκες της ομάδας που συγκλόνισε την Ελλάδα τη δεκαετία του '80.

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε στίχους για τον Γκάλη και τον Γιαννάκη

Λίγοι γνωρίζουν ότι οι στίχοι του τραγουδιού που ταυτίστηκε με τις επιτυχίες του Άρη, «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά», ανήκουν στην ίδια τη Μαρινέλλα. Πρόκειται για μια διασκευή του κομματιού «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έγραψε τους στίχους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό, όπου πήγαινε για να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης της ομάδας, θέλοντας να υμνήσει την προσπάθεια των παιδιών του Ιωαννίδη να κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης.

«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο - δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ' ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…»

Οι νύχτες στη Θεσσαλονίκη με τα χρώματα του Άρη

Εκείνη την εποχή, η Μαρινέλλα εμφανιζόταν μαζί με τον Γιάννη Πάριο στο κέντρο «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης. Το μαγαζί μετατρεπόταν σε «στρατηγείο» πανηγυρισμών μετά από κάθε νίκη, με ολόκληρη την ομάδα να γιορτάζει εκεί.

Η αγάπη της για τον σύλλογο ήταν τόσο μεγάλη, που η ερμηνεύτρια επέλεγε να βγαίνει στην πίστα φορώντας φόρεμα στα χρώματα του Άρη, τιμώντας τους φίλους της και την πόλη της.

Σήμερα, με την απώλεια της Μαρινέλλας, ο «Ξανθός» και η «Μεγάλη Κυρία» συναντιούνται ξανά σε έναν άλλον ουρανό, αφήνοντας πίσω τους μια ολόκληρη εποχή γεμάτη πάθος, τραγούδι και θριάμβους.

