Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η σταθερή ΕΛΑΣ, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού και το κόμμα έκπληξη εκτός Βουλής

H δημοσκόπηση της Metron Analysis διερευνά πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, διερευνά πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Με τις αναταράξεις που προκαλούνται κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, η έρευνα αναλύει τις δυναμικές που αναδύονται ανάμεσα στα εναπομείναντα κόμματα, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

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