Δημοσκόπηση GPO: Άλλη κυβέρνηση ζητούν 7 στους 10 - Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση από την GPO αποτυπώνει πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού αλλά και επιθυμία να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

Πώς υποδέχτηκαν οι πολίτες την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση από τη GPO που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star, τις προσδοκίες που έχουν από την ηγεσία τους, αλλά και τι περιμένουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για το τι θα ήθελαν οι πολίτες να συμβεί στις επόμενες εκλογές που θέτει η δημοσκόπηση με 7 στους 10 που απάντησαν να επιθυμούν να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση στη θέση της ΝΔ.

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