Με ένα νέο, εξάλεπτο βίντεο στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη απαντά δημόσια στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, διαψεύδοντας όσα είπε στην τηλεόραση και ξεσπώντας για τα όσα έχουν ακουστεί.

Η κόντρα ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φούντωσε ξανά, μετά τη συνέντευξη του ίδιου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η influencer, εμφανώς φορτισμένη, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από ένα εκτενές βίντεο στο TikTok, τονίζοντας πως δεν γίνεται να ακούγονται ψέματα για εκείνη και το παιδί της.

Τι αναφέρει η Τούνη για τη συνεπιμέλεια του μικρού Πάρη

Στο πρώτο σκέλος του βίντεο, η Ιωάννα ξεκαθαρίζει πως τα όσα ειπώθηκαν για τη συνεπιμέλεια είναι ψευδή. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πάρης μένει στην Αθήνα 10 ημέρες τον μήνα, μέχρι να πάει σχολείο: «Αν δεν βγω εγώ να πω τι ισχύει, ποιος θα το κάνει; Αυτά που ειπώθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα».

Η Τούνη διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό ότι έχουν καθημερινή και άριστη επικοινωνία με τον Αλεξάνδρου: «Δεν μιλάμε καθόλου. Η μόνη επαφή είναι οι βιντεοκλήσεις με τον Πάρη». Παράλληλα, σχολίασε πως ποτέ δεν είχε υποστήριξη του πρώην συντρόφου της στα δικαστήρια, ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα.

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound - Ioanna Touni

«Το παιδί μεγαλώνει με μία Μπαλινέζα»

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν συζήτηση ήταν η αποκάλυψη ότι ο Πάρης, όταν βρίσκεται στην Αθήνα, μεγαλώνει από μια γυναίκα από το Μπαλί: «Μεγαλώνει με μία Μπαλινέζα. Είναι καλή και γλυκιά, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Δεν θα την κρίνω, όμως δεν γίνεται να λέγονται άλλα δημόσια».

Η influencer τόνισε επανειλημμένα πως στόχος της είναι ο Πάρης να μεγαλώσει σε απόλυτη ειλικρίνεια: «Ο γιος μου ξέρει ποιος τον μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει, ποιος τον μεγαλώνει. Θέλω να μάθει να μη δέχεται το ψέμα στη ζωή του».

Κλείνοντας, η Τούνη υπογράμμισε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη: «Αν ξαναειπωθούν ψέματα για εμένα ή το παιδί μου, θα απαντήσω δημόσια. Είμαι αληθινή, είτε αρέσει είτε όχι».

