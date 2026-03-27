Πανικός σε πλοίο προς Κρήτη: Γυμνός άνδρας εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών που πήγαινε 5ήμερη

Τις φωνές των κοριτσιών άκουσαν οι συμμαθητές τους οι οποίοι επιτέθηκαν στον γυμνό εισβολέα.

Ένα σοβαρό και αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό την Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε μαθητές και επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive και μαρτυρίες επιβατών, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα ένας αλλοδαπός άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής και ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, που ταξίδευαν για εκδρομή στην Κρήτη.

Σκηνές τρόμου στην καμπίνα

Όπως περιγράφεται, μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες και του χτύπησε την πόρτα. Όταν ο άνδρας άνοιξε, επικράτησε ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση και να οδηγηθεί τραυματισμένος στο σαλόνι του πλοίου.

Το πλήρωμα παρενέβη άμεσα, παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου. Αργότερα μεταφέρθηκε στο γκαράζ, όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί, οπότε και τον παρέλαβαν οι λιμενικές αρχές.

