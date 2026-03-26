«Κρυφό μήνυμα» σε ποτήρι Starbucks από γυπαετό barista: Διχασμένο το TikTok

Ένα φαινομενικά αθώο «φλερτ» σε ποτήρι καφέ προκάλεσε αντιδράσεις, έγινε viral και άνοιξε συζήτηση για όρια και προθέσεις.

Στα Starbucks υπάρχει μια μικρή, άτυπη παράδοση. Οι μπαρίστα συχνά γράφουν με μαρκαδοράκι διάφορα πράγματα πάνω στο ποτήρι του καφέ. Κάτι πέρα από το όνομα του πελάτη. Μπορεί να είναι ένα «καλημέρα», μια ευχή ή ένα μικρό σχόλιο που κάνει τη στιγμή του μηχανικού «πάρε-δώσε» λιγάκι πιο ανθρώπινη. Σε κάποιους δεν κάνει αίσθηση, αλλά για πολλούς η μίνι αυτή ιεροτελεστία προσφέρει μια δόση ζεστασιάς.

Αυτή τη φορά, όμως, μια τέτοια κίνηση δεν πήγε όπως υπολογιζόταν. Και αντί να μείνει ένα μικρό στιγμιότυπο ανάμεσα σε πελάτη και μπαρίστα, έγινε θέμα συζήτησης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Όταν το μήνυμα αλλάζει νόημα

Η ιστορία ξεκινά στον Καναδά, με πρωταγωνίστρια την Ari Chance, η οποία παρέλαβε τον καφέ της και πρόσεξε κάτι διαφορετικό στο ποτήρι. Πάνω του υπήρχε γραμμένη η φράση «SECRET MESSAGE», μαζί με ένα μεγάλο βέλος που την καθοδηγούσε προς το κάτω μέρος, εκεί όπου βρίσκονται συνήθως οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που κανείς δεν διαβάζει ποτέ.

Στο σημείο εκείνο, ο μπαρίστα είχε κυκλώσει και τροποποιήσει το κείμενο της τυπικής προειδοποίησης. Εκεί που κανονικά αναγράφεται η προειδοποίηση «προσοχή, το ρόφημα είναι πολύ ζεστό, είχαν σβηστεί συγκεκριμένες λέξεις ώστε η φράση να διαβάζεται διαφορετικά: «Πρόσεχε, είσαι πολύ καυτή».

Μια παρέμβαση που, για κάποιους, θα μπορούσε να εκληφθεί ως χαριτωμένο φλερτ. Για άλλους, όμως, ξεπερνά ένα όριο.

Η αντίδραση που άναψε τη συζήτηση

Η Ari Chance δεν το πήρε ως αστείο. Αντίθετα, φάνηκε ενοχλημένη και μοιράστηκε το περιστατικό στο TikTok, μέσα από τον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με τη δίδυμη αδερφή της, Noe. Στο βίντεο δείχνει το ποτήρι και σχολιάζει με εμφανή ενόχληση: «Τι έγινε μόλις στα Starbucks; Δεν ξαναπάω εκεί».

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral. Συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με τον αριθμό να ξεπερνά τα 2,9 εκατομμύρια. Από κάτω, χιλιάδες σχόλια που δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Και εκεί ξεκίνησε το πραγματικό... πάρτι.

Το TikTok χωρίστηκε ουσιαστικά σε τρεις «πλευρές». Υπήρχαν εκείνοι που είδαν το μήνυμα ως μια έξυπνη, αυθόρμητη και κάπως ρομαντική κίνηση μέσα σε μια βαρετή ρουτίνα. «Ήταν smooth, δεν λέω ψέματα», έγραψε κάποιος, ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «γλυκό» και «αθώο».

Υπήρξαν όμως και αντιδράσεις από την αντίθετη πλευρά, που στάθηκαν στο γεγονός ότι ένα τέτοιο σχόλιο δεν ζητήθηκε και μπορεί να θεωρηθεί άβολο ή ακατάλληλο, ειδικά σε έναν επαγγελματικό χώρο.

Και, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά, δεν έλειψαν και οι αμφιβολίες για το αν το περιστατικό ήταν αυθεντικό. Κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν το μήνυμα γράφτηκε όντως από μπαρίστα ή αν ήταν κάτι που στήθηκε για το TikTok, επισημαίνοντας, για παράδειγμα, το γεγονός ότι το βίντεο τραβήχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο και όχι στο κατάστημα.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα μπορούν να γίνουν content, ακόμα και μια τέτοια λεπτομέρεια μπορεί να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση: Για το πού τελειώνει το φλερτ και πού αρχίζει η ενόχληση. Για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας την ίδια κίνηση με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και για το πόσο εύκολο είναι, τελικά, να μετατραπεί μια καθημερινή στιγμή σε viral θέμα.

