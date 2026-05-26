Την έβαζε να γλείφει δημόσιες τουαλέτες και να την βιάζουν άνδρες - Ανατριχίλα με υπόθεση βασανισμού στη Γαλλία

Σάλο έχει προκαλέσει μια υπόθεση άγριας κακοποίησης μιας γυναίκας στη Γαλλία, της οποίας ο πρώην σύντροφος την ανάγκαζε να συνευρίσκεται ερωτικά με άλλους άνδρες.

Μια νέα σκληρή υπόθεση κακοποίησης που έχει προκαλέσει σάλο στα ξένα μέσα, ήρθε στο φως, καθώς ένας 51χρονος τραπεζίτης στη Γαλλία, ονόματι Γκιγιόμ Μπουτσί καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για τον άγριο βασανισμό και βιασμό επί επτά χρόνια της πρώην συντρόφου του, Λετίσια Ρ, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο 52χρονος, μεταξύ άλλων, ανάγκαζε την άτυχη 42ρονη να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες, ενώ την εξέδωσε σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», ακόμη και μέρες αφότου γέννησε την κόρη τους.

