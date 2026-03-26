«Θέλω να πεθάνω όμορφη»: Η τραγική ιστορία της 25χρονης Ισπανίδας που σήμερα θα υποβληθεί σε ευθανασία

Όλα όσα είπε η Νοέλια πριν το τέλος, σε μια ιστορία που βαραίνει από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη.

Η ιστορία της Νοέλια Καστίλιο Ράμος δεν είναι από αυτές που διαβάζεις και προχωράς. Είναι από αυτές που σε κρατάνε λίγο παραπάνω, γιατί κάθε λεπτομέρειά της βαραίνει. Στα 25 της χρόνια, η νεαρή γυναίκα από τη Βαρκελώνη αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω ευθανασίας, έχοντας εξαντλήσει, όπως λέει, κάθε όριο αντοχής.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δεν της έδωσε σταθερότητα. Πέρασε χρόνια σε δομές και θετές οικογένειες, προσπαθώντας να σταθεί όρθια χωρίς στήριγμα. Το 2022, ωστόσο, ενώ ζούσε σε κρατικό κέντρο για ευάλωτες γυναίκες, υπέστη ομαδικό βιασμό. Λίγο αργότερα, σε κατάσταση απόλυτης ψυχικής κατάρρευσης, έκανε χρήση ουσιών και έπεσε από τον πέμπτο όροφο. Επέζησε, αλλά έμεινε παραπληγική, με χρόνιο πόνο που δεν υποχώρησε ποτέ.

Από τον εφιάλτη στην απόφαση

Η απόφαση για ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά. Το 2024 υπέβαλε αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε από ιατρική επιτροπή στην Καταλονία, όμως ο πατέρας της προσέφυγε και μπλόκαρε προσωρινά τη διαδικασία. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την τελική απόφαση να αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη δικαίωμα να αποφασίσει για τη ζωή της. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια», είχε πει.

Το πιο βαρύ κομμάτι της ιστορίας, όμως, δεν βρίσκεται μόνο σε όσα της συνέβησαν, αλλά σε όσα λέει η ίδια λίγο πριν το τέλος, χωρίς περιστροφές και δίχως να ζητά κατανόηση.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που για εκείνη δεν είναι τραγωδία, αλλά λύτρωση.

Εκεί, χωρίς περιστροφές, εξηγεί το βασικό: γιατί δεν αντέχει άλλο: «Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια».

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση με τον πατέρα της, έτσι όπως τη βλέπει η ίδια: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι για αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Δεν υπάρχει προσπάθεια να ωραιοποιήσει τίποτα. Ούτε τον πόνο, ούτε τους ανθρώπους γύρω της, ούτε την ίδια της την απόφαση. Και κάπου εκεί, κλείνει με μια φράση που λέει ίσως περισσότερα από όλες τις υπόλοιπες μαζί: «Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο».

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022.



As a result of the trauma, she suffered from severe depression and attempted suicide by jumping from a fifth floor,… pic.twitter.com/HhCad93xIK — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 25, 2026

