Δεν είναι ταινία: Η στιγμή που βλήμα του Ιράν «σηκώνει» ισραηλινό αυτοκίνητο στον αέρα (vid)

Οι επιθέσεις συνεχίζονται και σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι το Ιράν δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Βόμβες διασποράς από ιρανική πυραυλική επίθεση έπληξαν την πόλη Καφρ Κασέμ στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς.

Η στιγμή της έκρηξης και το χάος που ακολούθησε

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, 6 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τις εκρήξεις, ενώ εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας Magen David Adom δήλωσε ότι οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο δήμαρχος της πόλης, Χαϊθάμ Ταχά, ανέφερε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί προκλήθηκε από βόμβες διασποράς, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερες εκρηκτικές κεφαλές σε μεγάλη ακτίνα.

Βίντεο που δημοσίευσε το αραβικό μέσο Al-Jarmaq αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης, με ένα όχημα να αναποδογυρίζει στον αέρα από τη δύναμη της έκρηξης.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές, με συντρίμμια γύρω από κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα στους δρόμους.

