Επικίνδυνες αποστολές: Οι ΗΠΑ αποκτούν Black Hawk που πετά χωρίς πιλότο

Η νέα τεχνολογία μετατρέπει το Black Hawk σε αυτόνομο εργαλείο για επικίνδυνες αποστολές.

Ο αμερικανικός στρατός έκανε ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον, παραλαμβάνοντας για πρώτη φορά ένα ελικόπτερο Black Hawk που μπορεί να πετά χωρίς πιλότο. Το νέο μοντέλο, με την ονομασία H-60Mx, δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας στο πώς θα εκτελούνται οι αποστολές από εδώ και πέρα.

Η παράδοση έγινε στις 20 Μαρτίου 2026 και σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο «ασφαλείς» επιχειρήσεις, ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπου μέχρι σήμερα οι πιλότοι έμπαιναν στην πρώτη γραμμή. Τώρα, τουλάχιστον θεωρητικά, το ρίσκο μπορεί να μεταφερθεί από τον άνθρωπο στη μηχανή.

Το ελικόπτερο που δεν χρειάζεται πιλότο

Το H-60Mx μπορεί να πετά με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Με κανονικό πλήρωμα, με απομακρυσμένο έλεγχο από το έδαφος ή εντελώς αυτόνομα, χωρίς κανέναν μέσα στο cockpit. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε αποστολή, από μεταφορά στρατιωτών μέχρι επιχειρήσεις σε περιοχές όπου η παρουσία ανθρώπου θεωρείται πολύ επικίνδυνη.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένα σύστημα αυτονομίας που λειτουργεί σαν «ψηφιακός συγκυβερνήτης», αναλαμβάνοντας τα πάντα, από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Δεν είναι απλά ένα autopilot. Είναι ένα σύστημα που παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Από πείραμα σε πραγματικό όπλο

Η τεχνολογία πίσω από το H-60Mx δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Βασίζεται σε πάνω από 10 χρόνια έρευνας, που ξεκίνησε από προγράμματα αυτοματοποίησης πιλοτηρίου. Στην αρχή ήταν ένα σύστημα που μπορούσε να προστεθεί σε υπάρχοντα ελικόπτερα, ενώ στην πορεία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο ολοκληρωμένο.

Το λογισμικό που το υποστηρίζει λειτουργεί σαν «εγκέφαλος» του ελικοπτέρου, επιτρέποντας πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων και εκτέλεση σύνθετων αποστολών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Και τώρα, για πρώτη φορά, περνά σε φάση πραγματικών στρατιωτικών δοκιμών.

Οι δοκιμές μέσα στο 2026 θα είναι κρίσιμες. Θα εξεταστεί πώς συμπεριφέρεται σε δύσκολα περιβάλλοντα, σε συνθήκες παρεμβολών και σε συνεργασία με άλλα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα.

Τι αλλάζει στο πεδίο

Το Black Hawk ήταν ήδη ένα από τα πιο βασικά ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού, ικανό να μεταφέρει έως 11 στρατιώτες ή βαριά φορτία. Με την προσθήκη αυτονομίας, ο ρόλος του αλλάζει.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανεφοδιασμό σε επικίνδυνες ζώνες, για μεταφορά τραυματιών από περιοχές όπου δεν μπορεί να φτάσει πλήρωμα ή για αναγνώριση σε συνθήκες υψηλής απειλής. Με απλά λόγια, αποστολές που μέχρι τώρα είχαν μεγάλο ρίσκο, μπορούν να γίνουν πλέον χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Παράλληλα, το νέο σύστημα ελέγχου fly-by-wire αντικαθιστά τους παραδοσιακούς μηχανικούς χειρισμούς, επιτρέποντας πιο ακριβείς και σταθερές κινήσεις. Και επειδή έχει φτιαχτεί ώστε να ενσωματώνει εύκολα νέες τεχνολογίες, θα εξελίσσεται συνεχώς χωρίς να αλλάζει όλο το σύστημα..

Το επόμενο βήμα

Το H-60Mx δεν είναι απλώς ένα νέο ελικόπτερο. Είναι το «δοκιμαστικό πεδίο» για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να τοποθετηθεί σε ολόκληρο τον στόλο των Black Hawk.

Αν αυτό πετύχει, τότε η εικόνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλάζει. Ελικόπτερα χωρίς πιλότους, αποστολές χωρίς ρίσκο για ανθρώπινες ζωές και ένα πεδίο μάχης όπου η τεχνολογία παίρνει όλο και περισσότερο τον έλεγχο.

