Βίντεο: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός «χτυπάει» το Άγιο Όρος - Ανατριχιάζει η βοή

Η δόνηση των 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος καταγράφηκε σε βίντεο, με τον χαρακτηριστικό ήχο να προκαλεί αναστάτωση και φόβο.

Η νύχτα της 25ης Μαρτίου στο Άγιο Όρος δεν κύλησε όπως οι υπόλοιπες. Λίγο μετά τις 21:00, μια ισχυρή σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την περιοχή, με επίκεντρο κοντά στις Καρυές, προκαλώντας ανησυχία αλλά και μικρές ζημιές σε παλιά κτίσματα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησαν και άλλοι μικρότεροι σεισμοί, ενισχύοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει διάρκεια και «επιμένει» στην περιοχή.

Η στιγμή που ακούστηκε ο σεισμός

Αυτό που ξεχωρίζει από τη συγκεκριμένη δόνηση δεν είναι μόνο η έντασή της, αλλά και ο χαρακτηριστικός ήχος που τη συνόδευσε. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, καταγράφεται η στιγμή που ο σεισμός «σκάει» κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα, με έναν βαθύ, υπόκωφο βόμβο.

Ένας ήχος που δεν μοιάζει απλώς με δόνηση, αλλά περισσότερο με κάτι που έρχεται από τα έγκατα της γης και σε προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνη τη στιγμή, μοναχοί και προσκυνητές που βρίσκονταν σε ναούς και κελιά βγήκαν έντρομοι έξω.

Στις Καρυές, αναφέρθηκαν ρωγμές σε παλιά κτίρια, ενώ στον ναό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου αποκολλήθηκε τμήμα πολυελαίου την ώρα που τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα.

Ένα φαινόμενο που «επιμένει»

Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται συγκρατημένοι, αλλά όχι αδιάφοροι. Η συγκεκριμένη δόνηση εντάσσεται σε μια σμηνοσειρά που εξελίσσεται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο στην περιοχή, με αρκετούς σεισμούς να έχουν ήδη καταγραφεί.

Το γεγονός ότι η δραστηριότητα συνεχίζεται και δίνει επαναλαμβανόμενες δονήσεις είναι αυτό που κρατά τους ειδικούς σε επιφυλακή. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή, αλλά είναι κάτι που θέλει παρακολούθηση.

