Διαφημίσεις στους αιθέρες: Ρωσική εταιρεία προωθεί εταιρείες πάνω σε διαστημικούς πυραύλους

Ρωσική διαστημική υπηρεσία άρχισε να τοποθετεί εμπορικές διαφημίσεις και λογότυπα εταιρειών πάνω στους πυραύλους της, με σκοπό να αυξήσει τα έσοδά της.

Νομοσχέδιο που εισήχθη στη Δούμα (το ρωσικό κοινοβούλιο) επέτρεψε στη Roscosmos να χρεώνει μεγάλες εταιρείες για την προβολή των λογοτύπων και των συνθημάτων τους πάνω σε πυραύλους. Η υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες της διαφημιστικές καμπάνιες για διάφορες εθνικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων της τράπεζας PSB Bank και της αλυσίδας Kofemaniya.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η NASA δεν εμφανίζει ποτέ διαφημίσεις στους πυραύλους της, ή γιατί δεν το κάνουν ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται μια προφανής κίνηση, καθώς οι εκτοξεύσεις πυραύλων είναι συναρπαστικά γεγονότα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν εύκολο τρόπο για τη μείωση του τεράστιου κόστους.

Οι κίνδυνοι και η ρωσική προσέγγιση

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους αποφεύγεται αυτή η πρακτική. Στην περίπτωση της NASA, πρόκειται για κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ και δεν της επιτρέπεται να παράγει δικά της έσοδα. Για τις ιδιωτικές εταιρείες, ο κίνδυνος έκρηξης των πυραύλων κατά την εκτόξευση παραμένει σημαντικός. Το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι εταιρείες είναι να συνδεθεί το όνομα ή το λογότυπό τους με μια καταστροφική αποτυχία, κάτι που οι διαχειριστές των πυραύλων δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα συμβεί.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν αποτελεί κοινή πρακτική στη Δύση δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να συμβεί. Η Roscosmos τοποθετεί διαφημίσεις στους διαστημικούς της πυραύλους, αποφέροντας, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες εκατομμύρια ρούβλια από ιδιωτικές εταιρείες. Το κόστος υπολογίζεται με μια ειδική φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη τη διαφημιστική επιφάνεια, το μέγεθος του πυραύλου και τη διάρκεια της καμπάνιας.

Στόχος οι δημόσιες σχέσεις

Θεωρείται ότι το αποτέλεσμα αυτών των μάρκετινγκ προσπαθειών δεν είναι οι άμεσες πωλήσεις, αλλά οι δημόσιες σχέσεις υψηλού προφίλ. Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική για μεγάλα εμπορικά σήματα, καθώς η αποκλειστικότητά της τους επιτρέπει να τραβήξουν την προσοχή εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς να ανησυχούν για τον ανταγωνισμό.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Roscosmos έχει πραγματοποιήσει τέσσερις εκτοξεύσεις πυραύλων με διαφημιστικές τοποθετήσεις από τη διαστημική βάση του Μπαϊκονούρ, με το κανάλι RU.TV, την PSB Bank και την Kofemaniya να αποτελούν τους μεγαλύτερους πελάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2001 η Pizza Hut είχε πληρώσει για μια διαφημιστική καμπάνια προκειμένου να παραδοθεί μια πίτσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσω ενός πυραύλου Progress, ο οποίος έφερε ζωγραφισμένο το λογότυπο της εταιρείας. Αναφέρθηκε ότι πλήρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για αυτό το διαφημιστικό κόλπο, αλλά επρόκειτο για ένα μεμονωμένο γεγονός.

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