Παράτησε τον υψηλό μισθό στα 41 του και μετακόμισε στην Πορτογαλία: «Εξοικονομώ 4.200 ευρώ το μήνα»

Ο Άλεξ Τρίας εγκαταλείπει τη δικηγορία στις ΗΠΑ για πρόωρη συνταξιοδότηση στην Πορτογαλία. Η ζωή του αλλάζει, εξοικονομώντας 4.200 ευρώ το μήνα και απολαμβάνοντας ελευθερία και ταξίδια.

Σε μία απόφαση που φαίνεται σχεδόν ανήκουστη για πολλούς, ο Άλεξ Τρίας, Αμερικανός δικηγόρος, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σταθερή καριέρα του και να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, στην ηλικία των 41 ετών. Η επιλογή του αυτή τον οδήγησε στην Πορτογαλία, τη χώρα που θεωρείται ιδανική για συνταξιούχους και δημοφιλή στους Αμερικανούς.

Στο CNBC, ο Τρίας περιέγραψε την καθημερινότητά του: πεζοπορίες σε παραθαλάσσια μονοπάτια γεμάτα αγριολούλουδα, εξερεύνηση της τοπικής κουζίνας και κοινωνικές στιγμές με φίλους. «Η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου, αν και στην αρχή ένιωσα μεγάλη αβεβαιότητα», αναφέρει.

Η μετακόμιση στην Πορτογαλία τού έφερε σημαντική οικονομική ανακούφιση. Ο Τρίας και η σύζυγός του εκτιμούν ότι εξοικονομούν περίπου 4.200 ευρώ το μήνα, κυρίως από την απουσία υψηλών φόρων εισοδήματος, ασφάλισης υγείας και φόρων ακίνητης περιουσίας που πλήρωναν στην Ουάσινγκτον.

Παρά τη νέα ζωή, ο Τρίας συνεχίζει να ακολουθεί αυστηρή οικονομική στρατηγική: ζει βάσει των δυνατοτήτων του, επενδύει τη διαφορά και αφήνει την κεφαλαιοποίηση να δουλέψει για αυτόν. Η μόνη αλλαγή είναι ότι πλέον το εισόδημά του προέρχεται αποκλειστικά από τις επενδύσεις, αντί από μισθούς.

Ο ίδιος ενθαρρύνει όσους σκέφτονται αλλαγές στη ζωή τους να βλέπουν την αβεβαιότητα ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο. «Η ζωή δεν χρειάζεται να ακολουθεί πάντα μια προβλέψιμη πορεία», λέει, περιγράφοντας την εμπειρία του ως ένα παράδειγμα ελευθερίας και οικονομικής ανεξαρτησίας.

