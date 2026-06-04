LG ELECTRONICS: Νέες λύσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Google για καινοτομία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η LG ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα της τεχνολογίας με τις τεχνολογίες IVI και SDV, προσφέροντας απρόσκοπτη εμπειρία σε πολλαπλές οθόνες και βελτιστοποιημένη απόδοση με ένα μόνο SoC.

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τη νέα σειρά λύσεων της για συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης εντός οχήματος (IVI) και οχήματα καθορισμένα από λογισμικό (SDV), οι οποίες έλαβαν θερμή υποδοχή από την Google και παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Παρουσίαση των καινοτομιών της LG με βάση το AAOS

Μια νέα σειρά λύσεων βασίζεται στο Android Automotive OS (AAOS) και στις τεχνολογίες AAOS SDV. Ενώ το AAOS SDV επιτρέπει στο λογισμικό να καθορίζει και να ελέγχει βασικές λειτουργίες του οχήματος, από την οδηγική απόδοση και τις λειτουργίες άνεσης έως τα συστήματα ασφαλείας, το AAOS χρησιμεύει ως βάση για την παροχή εμπειριών ψυχαγωγίας και πληροφόρησης στους επιβάτες.

Δημιουργία απρόσκοπτης εμπειρίας πολλαπλών οθονών με ένα μόνο SoC

Βασικό στοιχείο αποτελεί μια νέα λύση για τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλαπλών οθονών εντός του οχήματος. Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Snapdragon® Cockpit επόμενης γενιάς της Qualcomm Technologies, η λύση της LG προσφέρει καθαρές, ζωντανές εικόνες και ομαλή, σταθερή απόδοση, παρέχοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία σε πλοήγηση, πληροφορίες οχήματος και ψυχαγωγία.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα οθονών εντός του οχήματος, τα οποία απαιτούν ξεχωριστό τσιπ ελέγχου για κάθε οθόνη, η λύση της LG που βασίζεται στο AAOS μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα πολλαπλές οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων χρησιμοποιώντας μόνο ένα ενιαίο σύστημα σε τσιπ (SoC). Αξιοποιώντας την αποδοτική τεχνολογία κατανομής πόρων της LG και τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του φορτίου του συστήματος, η λύση υποστηρίζει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων ώστε να μειώσουν σημαντικά το κόστος ανάπτυξης συστημάτων πολλαπλών οθονών εντός του θαλάμου επιβατών.

Προσφέροντας εξατομικευμένες και διαισθητικές εμπειρίες στο εσωτερικό του οχήματος

Η τεχνολογία της LG επιτρέπει σε κάθε επιβάτη του οχήματος να παρακολουθεί διαφορετικό περιεχόμενο ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα πλοήγησης στην κύρια οθόνη, ενώ ο συνοδηγός παρακολουθεί YouTube και οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα απολαμβάνουν ζωντανό τηλεοπτικό περιεχόμενο στις αντίστοιχες οθόνες τους. Η λύση υποστηρίζει επίσης ατομικούς λογαριασμούς χρήστη, εξατομικευμένες ρυθμίσεις, κοινή χρήση περιεχομένου και γονικούς ελέγχους, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη και ευέλικτη εμπειρία ψυχαγωγίας στο εσωτερικό του οχήματος για κάθε επιβάτη.

Επιπλέον, η LG έχει βελτιώσει τη διεπαφή χρήστη που βασίζεται σε φωνητικές εντολές, ώστε να παρέχει ευκολότερο έλεγχο σε περιβάλλοντα με μεγάλα πανοραμικά ταμπλό. Με απλές φωνητικές εντολές, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τη διάταξη των οθονών, να ελέγχουν βασικές λειτουργίες του οχήματος, να εκκινούν εφαρμογές και να ρυθμίζουν την ένταση του συστήματος. Η μειωμένη ανάγκη για αλληλεπίδραση μέσω αφής συμβάλλει στη βελτίωση της ευκολίας και της ασφάλειας στο εσωτερικό του οχήματος.

Ενίσχυση της συνεργασίας με την Google για την εποχή των SDV

Στελέχη της Google επαινέσαν την λύση της LG για τη σταθερή της απόδοση, τη διαφοροποιημένη εμπειρία χρήστη και την ικανότητά της να υποστηρίζει λειτουργίες cluster και ψυχαγωγίας μέσω ενός μόνο SoC.

Η λύση έλαβε επίσης θετική αξιολόγηση για την ευελιξία της σε διάφορα περιβάλλοντα SoC, την πιθανή καταλληλόλητα της για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και την ευρεία συμβατότητα των chipset της. Η θετική ανταπόκριση επιβεβαίωσε τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ της LG και της Google και σηματοδότησε περαιτέρω ευκαιρίες για συνεργασία.

«Η λύση της LG κατέδειξε σαφώς πώς το AAOS μπορεί να προσφέρει πιο ευέλικτες, έξυπνες και ελκυστικές εμπειρίες εντός του οχήματος», δήλωσε ο Patrick Brady, αντιπρόεδρος του Android Automotive στη Google. «Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση πολλαπλών οθονών, οι διαισθητικοί φωνητικοί έλεγχοι και η σταθερή απόδοση που παρέχει ένα ενιαίο SoC ξεχώρισαν, και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την LG για την προώθηση της καινοτομίας για την εποχή των SDV.»

«Είναι τιμή μας που αναγνωρίστηκε η τεχνολογική μας εμπειρογνωμοσύνη και η δέσμευσή μας στην καινοτομία της εμπειρίας του πελάτη», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Μέσω της συνεχούς συνεργασίας με την Google και άλλους σημαντικούς παγκόσμιους τεχνολογικούς εταίρους, η LG θα συνεχίσει να προσφέρει διαφοροποιημένες εμπειρίες στους πελάτες εντός του οχήματος.»