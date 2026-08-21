Καύσωνας διαρκείας στην Ελλάδα: Μέχρι πότε θα «καίνε» τη χώρα οι αέριες μάζες

Στους ρυθμούς ενός νέου ισχυρού κύματος καύσωνα εισέρχεται η χώρα, με το θερμόμετρο να σπάει το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Σημαντική αναμένεται να σημειώσει η θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι συνθήκες καύσωνα προβλέπεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως και την ερχόμενη Τετάρτη (26/8). Ειδικότερα, το διήμερο Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Αυγούστου, ο υδράργυρος θα πραγματοποιήσει νέα μικρή άνοδο.

Μέχρι τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι θερμές αέριες μάζες θα σταθεροποιηθούν πάνω από τη χώρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί σταθερά στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 38 και 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 41 με 42 βαθμούς.

Στους χάρτες των μετεωρολόγων που αποτυπώνουν την απόκλιση των αέριων μαζών στο υψόμετρο των 1.500 μέτρων, αποτυπώνεται ότι οι θερμοκρασίες θα βρεθούν από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις μέσες φυσιολογικές τιμές για την εποχή.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η τελική διαμόρφωση του καιρού κοντά στην επιφάνεια του εδάφους επηρεάζεται από τοπικούς παράγοντες, όπως η παρουσία ανέμων, η συννεφιά και το ανάγλυφο κάθε περιοχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ