Ελευσίνα: «Ντροπή» - Έντονες αντιδράσεις για ύμνο της Χούντας που ακούστηκε σε εκδήλωση για την 25η Μαρτίου

Σάλο προκάλεσε στην Ελευσίνα η αναπαραγωγή ύμνου της Χούντας σε εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Εξηγήσεις ζητά ο δήμαρχος από τους διοργανωτές.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε απόσπασμα ύμνου της περιόδου της Χούντας.

Το συμβάν καταγράφηκε στην Πλατεία Ηρώων, στο πλαίσιο της τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η μετάδοση του επίμαχου αποσπάσματος διακόπηκε άμεσα από τους παριστάμενους, ωστόσο το γεγονός προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και αιφνιδιασμό.

Η δημοτική αρχή καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι «εκφράζεται αποτροπιασμός για το απαράδεκτο γεγονός», ανεξάρτητα από τις εξηγήσεις που ενδέχεται να δοθούν από την εταιρεία που είχε αναλάβει την τεχνική και οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος έχει ήδη ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τους υπευθύνους της εταιρείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες μεταδόθηκε το συγκεκριμένο ηχητικό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ