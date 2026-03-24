Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με όρους ο γκαλερίστας - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης. Οι κατηγορίες, η απολογία και οι εξελίξεις στην υπόθεση.

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο ερευνών των Αρχών σε χώρους της επιχείρησής του.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα αλλά και σε αποθηκευτικούς χώρους στο Ελληνικό, καθώς και σε Κολωνάκι και Γλυφάδα, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί όροι: υποχρεωτική παρουσία μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με αρχαιότητες. Παράλληλα, του επιτρέπεται να δραστηριοποιείται μόνο στη διακίνηση πινάκων, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστοποιητικών γνησιότητας.

Η απολογία του

Κατά την απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα έργα βρίσκονταν επί δεκαετίες στις αποθήκες του. Όπως φέρεται να ανέφερε, πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που προέρχονται από την εποχή του πατέρα του, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης ή διάθεσης πλαστών έργων τέχνης.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου των έργων, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που -κατά τον ίδιο- δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της αξιολόγησης και «προσβάλλει την τέχνη».

Ο γκαλερίστας υποστήριξε ακόμη ότι δραστηριοποιείται στον χώρο εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια, επιμένοντας ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως διαφανή. «Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να δήλωσε, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του.

Το Ευαγγέλιο του 1745

Αναφερόμενος ειδικά στο Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του 1745, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της υπόθεσης, ισχυρίστηκε ότι το απέκτησε από αλλοδαπό ιδιώτη, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα. Μάλιστα, όπως είπε, ο ίδιος είχε καλέσει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε εμπορική κλίμακα.

Νωρίτερα, απολογήθηκε και υπάλληλος της επιχείρησης, η οποία κατηγορείται για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου μεγάλης αξίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

