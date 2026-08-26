Ρέθυμνο: Παραλίγο μετωπική στην επαρχιακή οδό Σπηλίου – Επικίνδυνη προσπέραση κατέγραψε κάμερα

Επικίνδυνη προσπέραση στην επαρχιακή οδό Σπηλίου – Ρεθύμνου λίγο έλειψε να προκαλέσει σύγκρουση, με τον αντίθετα ερχόμενο οδηγό να φρενάρει απότομα.

Μία ακόμη επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά καταγράφηκε σε δρόμο της Κρήτης, αυτή τη φορά στην επαρχιακή οδό Σπηλίου – Ρεθύμνου.

Το περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο οδηγός, ο οποίος θέλησε να αναδείξει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Συνέχισε την προσπέραση ενώ ερχόταν αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο οδηγός στο Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα όχημα επιχείρησε να προσπεράσει, ενώ από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν άλλο αυτοκίνητο.

Όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο οδηγός που πραγματοποιούσε την προσπέραση αντιλήφθηκε την παρουσία του αντίθετα ερχόμενου οχήματος, ωστόσο δεν διέκοψε τη μανούβρα και συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός που ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση αναγκάστηκε να μειώσει δραστικά την ταχύτητά του, σχεδόν μέχρι να ακινητοποιηθεί, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση. «Η χαμηλή μου ταχύτητα απέτρεψε το μοιραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός, περιγράφοντας τη στιγμή που χρειάστηκε να αντιδράσει για να αποφευχθεί το χειρότερο.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση των κινδύνων που δημιουργούν οι επικίνδυνες προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με περιορισμένη ορατότητα και αυξημένη κυκλοφορία.

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