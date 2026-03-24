Επιστήμονες δημιούργησαν την πρώτη αρωματική ντομάτα με γεύση... ποπ κορν βουτύρου

Ομάδα ερευνητών από την Κίνα και την Αυστραλία δημιούργησε πρόσφατα την πρώτη αρωματική ντομάτα που αναδίδει ένα ευχάριστο άρωμα παρόμοιο με ποπ κορν βουτύρου.

Μέσω της γενετικής τροποποίησης, οι επιστήμονες κατάφεραν να απελευθερώσουν το αρωματικό δυναμικό του φυτού, το οποίο είχε χαθεί μετά από αιώνες καλλιέργειας και επιλεκτικής αναπαραγωγής.

Πώς κατάφεραν οι επιστήμονες να αναδείξουν αυτό το άρωμα στην ντομάτα;

Η ντομάτα είναι ένα από τα πιο καταναλώσιμα λαχανικά παγκοσμίως, όμως η εστίαση στην απόδοση και την ομοιομορφία των καρπών μείωσε σημαντικά την αρωματική της πολυπλοκότητα. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο μόριο 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP), το οποίο ευθύνεται για το χαρακτηριστικό άρωμα του αρωματικού ρυζιού (τύπου μπασμάτι).

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR/Cas9, οι επιστήμονες απενεργοποίησαν δύο συγκεκριμένα γονίδια (SlBADH1 και SlBADH2) στην εμπορική ποικιλία ντομάτας Alisa Craig.

Διαπίστωσαν πως η καταστολή και των δύο γονιδίων αύξησε τα επίπεδα του μορίου 2-AP περισσότερο από τέσσερις φορές σε σύγκριση με τις κοινές ντομάτες, επιβεβαιώνοντας τη συνεργική τους δράση στη δημιουργία του αρώματος.

Χωρίς απώλειες σε ποιότητα και παραγωγή

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του πειράματος είναι ότι οι γενετικές παρεμβάσεις δεν επηρέασαν καθόλου τα βασικά αγρονομικά χαρακτηριστικά του φυτού. Ο χρόνος ανθοφορίας, το ύψος του φυτού, το βάρος του καρπού, καθώς και η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, οργανικά οξέα και βιταμίνη C παρέμειναν αμετάβλητα.

«Στόχος μας είναι να εισαγάγουμε αυτό το άρωμα σε κορυφαίες εμπορικές ποικιλίες, ενισχύοντας τη γευστική τους πολυπλοκότητα και την εμπορική τους αξία», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Peng Zheng από το Εργαστήριο Xianghu της Κίνας.

Αν και μπορεί να μην είναι όλοι λάτρεις του αρώματος ποπ κορν στις σαλάτες τους, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η δυνατότητα ενίσχυσης του αρώματος χωρίς να θυσιάζεται η σοδειά θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα με πολύ πιο πλούσια γεύση και οσμή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ