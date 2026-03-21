Η «αόρατη» απάτη στα ΑΤΜ: Πώς αδειάζουν λογαριασμούς σε λίγα λεπτά

Νέα απάτη στα ΑΤΜ που παγιδεύει κάρτες και αποσπά PIN. Πώς λειτουργεί και τι να προσέξετε για να προστατευτείτε.

Μια νέα μέθοδος εξαπάτησης σε ΑΤΜ προκαλεί ανησυχία, καθώς επιτήδειοι καταφέρνουν και υποκλέπτουν τραπεζικές κάρτες και κωδικούς χωρίς να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα.

Η πρακτική βασίζεται σε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό τέχνασμα: την τοποθέτηση ενός σχεδόν αόρατου νήματος στην υποδοχή της κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο, το ΑΤΜ διαβάζει κανονικά τα στοιχεία, όμως η κάρτα δεν επιστρέφεται στον χρήστη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Πώς στήνεται η παγίδα

Η διαδικασία εξελίσσεται χωρίς να κινεί υποψίες. Ο πολίτης εισάγει την κάρτα του, πληκτρολογεί το PIN και ολοκληρώνει τη συναλλαγή. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η κάρτα «κολλάει» στο μηχάνημα.

Σε εκείνο το σημείο, εμφανίζεται συνήθως ένα άτομο που προσποιείται τον πρόθυμο βοηθό. Με διάφορες προφάσεις, προτρέπει το θύμα να επαναλάβει τη διαδικασία ή να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό, επιχειρώντας να τον υποκλέψει.

Όταν ο χρήστης αποχωρήσει θεωρώντας ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, ο δράστης αφαιρεί το νήμα, ανακτά την κάρτα και προχωρά άμεσα σε αναλήψεις, έχοντας πλέον και το PIN.

Τι να προσέξετε

Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή κατά τη χρήση ΑΤΜ, με βασικά μέτρα πρόληψης:

Ελέγχετε την υποδοχή της κάρτας για τυχόν αλλοιώσεις

Αν η κάρτα δεν επιστρέφεται, μην αποχωρείτε από το σημείο

Μην αποκαλύπτετε ή επαναπληκτρολογείτε το PIN παρουσία τρίτων

Αποφεύγετε «βοήθεια» από αγνώστους

Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα ή την αστυνομία

Παράλληλα, όπου υπάρχει δυνατότητα, προτιμώνται συναλλαγές χωρίς φυσική κάρτα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δείχνει πως, ακόμη και χωρίς εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, οι επιτήδειοι βρίσκουν τρόπους να εκμεταλλευτούν την στιγμιαία απροσεξία. Η ενημέρωση και η εγρήγορση παραμένουν τα βασικότερα «όπλα» προστασίας.

