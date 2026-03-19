H μεγάλη απάτη του «ΕΟΠΥΥ»: Πώς να προστατευτείτε

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για νέα απάτη με SMS που υπόσχεται επιστροφή έως 500€. Πώς λειτουργεί το scam και τι πρέπει να προσέξετε.

Σε νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας την έξαρση περιστατικών απάτης μέσω SMS που εμφανίζονται ως επίσημα μηνύματα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι επιτήδειοι αποστέλλουν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, στα οποία αναφέρουν ότι ο παραλήπτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων από την ασφάλισή του, συχνά με συγκεκριμένο ποσό που προσεγγίζει τα 500 ευρώ.

Πώς στήνεται η απάτη

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ιστοσελίδα-παγίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα του Οργανισμού. Η σελίδα εμφανίζεται αξιόπιστη, καθώς φέρει λογότυπα και δομή που θυμίζουν πραγματική κρατική υπηρεσία.

Ωστόσο, πρόκειται για ψεύτικο περιβάλλον που έχει ως στόχο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, όπως κωδικοί πρόσβασης, αλλά και τραπεζικά δεδομένα. Σε περίπτωση καταχώρισης αυτών των πληροφοριών, οι χρήστες εκθέτουν άμεσα τους λογαριασμούς τους σε κίνδυνο.

Τα σημάδια που «προδίδουν» το scam

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν την απάτη:

Οι σύνδεσμοι δεν οδηγούν σε επίσημες διευθύνσεις που καταλήγουν σε gov.gr

Περιλαμβάνονται ύποπτοι χαρακτήρες ή ασυνήθιστες λέξεις στα URLs

Τα μηνύματα δεν αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη

Δημιουργείται αίσθηση του κατεπείγοντος για άμεση ενέργεια

Τι ξεκαθαρίζει ο ΕΟΠΥΥ

Ο Οργανισμός τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν αποστέλλει SMS με ενεργούς συνδέσμους για επιστροφές χρημάτων, ούτε ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων.

Η επικοινωνία με τους ασφαλισμένους πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω επίσημων και πιστοποιημένων καναλιών.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος, οι πολίτες καλούνται:

Να μην πατήσουν τον σύνδεσμο

Να μην απαντήσουν στο μήνυμα

Να διαγράψουν άμεσα το SMS

Εάν έχουν ήδη καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και αλλαγή των κωδικών πρόσβασης, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ταχείας μεταφοράς χρημάτων λίγα λεπτά μετά την υποκλοπή.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης εμφανίζει αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα.

