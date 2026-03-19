H μεγάλη απάτη του «ΕΟΠΥΥ»: Πώς να προστατευτείτε
- Πώς στήνεται η απάτη
- Τα σημάδια που «προδίδουν» το scam
- Τι ξεκαθαρίζει ο ΕΟΠΥΥ
- Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Σε νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας την έξαρση περιστατικών απάτης μέσω SMS που εμφανίζονται ως επίσημα μηνύματα του Οργανισμού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι επιτήδειοι αποστέλλουν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, στα οποία αναφέρουν ότι ο παραλήπτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων από την ασφάλισή του, συχνά με συγκεκριμένο ποσό που προσεγγίζει τα 500 ευρώ.
Πώς στήνεται η απάτη
Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ιστοσελίδα-παγίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα του Οργανισμού. Η σελίδα εμφανίζεται αξιόπιστη, καθώς φέρει λογότυπα και δομή που θυμίζουν πραγματική κρατική υπηρεσία.
Ωστόσο, πρόκειται για ψεύτικο περιβάλλον που έχει ως στόχο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, όπως κωδικοί πρόσβασης, αλλά και τραπεζικά δεδομένα. Σε περίπτωση καταχώρισης αυτών των πληροφοριών, οι χρήστες εκθέτουν άμεσα τους λογαριασμούς τους σε κίνδυνο.
Τα σημάδια που «προδίδουν» το scam
Οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν την απάτη:
Οι σύνδεσμοι δεν οδηγούν σε επίσημες διευθύνσεις που καταλήγουν σε gov.gr
Περιλαμβάνονται ύποπτοι χαρακτήρες ή ασυνήθιστες λέξεις στα URLs
Τα μηνύματα δεν αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
Δημιουργείται αίσθηση του κατεπείγοντος για άμεση ενέργεια
Τι ξεκαθαρίζει ο ΕΟΠΥΥ
Ο Οργανισμός τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν αποστέλλει SMS με ενεργούς συνδέσμους για επιστροφές χρημάτων, ούτε ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων.
Η επικοινωνία με τους ασφαλισμένους πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω επίσημων και πιστοποιημένων καναλιών.
Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος, οι πολίτες καλούνται:
Να μην πατήσουν τον σύνδεσμο
Να μην απαντήσουν στο μήνυμα
Να διαγράψουν άμεσα το SMS
Εάν έχουν ήδη καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και αλλαγή των κωδικών πρόσβασης, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ταχείας μεταφοράς χρημάτων λίγα λεπτά μετά την υποκλοπή.
Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης εμφανίζει αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα.