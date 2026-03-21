Βίντεο ντοκουμέντο με την αστυνομία να σταματάει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ που οδηγούσε μεθυσμένος: «Γιατί με συλλαμβάνετε;»

Ένα βίντεο με τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ από την αστυνομία τον Ιούνιο του 2024 ήρθε τώρα στο προσκήνιο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/3) ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 2004 με την σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ από την αστυνομία. Ο διάσημος τραγουδιστής οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Long Island.

Το εν λόγω στιγμιότυπο έχει καταγραφεί από την κάμερα του αστυνομικού που τον σταμάτησε για έλεγχο, με τον τραγουδιστή να δυσκολεύεται να περάσει από τεστ νηφαλιότητας. Αργότερα, ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος για μειωμένη κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και έλαβε κοινωφελή εργασία, μαζί με δημόσια συγγνώμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαγκ Χάρμπορ ο τραγουδιστής παραβίασε το σήμα στοπ, βγήκε από τη λωρίδα του και βγήκε από την BMW μεθυσμένος. Αφού τον σταμάτησαν, ένας αστυνομικός τον ρώτησε γιατί βρισκόταν στην πόλη κι εκείνος απάντησε ότι βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία.

Ακολουθεί ο διάλογος του τραγουδιστή με τον αστυνομικό

Αστυνομικός: «Τι κάνεις;»

Τίμπερλεϊκ: «Δύσκολο να το εξηγήσω. Παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Αστυνομικός: «Είστε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ; Έχετε άδεια οδήγησης μαζί σας;».

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να αγωνίζεται να ακολουθήσει οδηγίες, καθώς οι αστυνομικοί του ζητούσαν να περπατήσει από τη φτέρνα ως τα νύχια σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.

Καθώς οι αξιωματικοί εξηγούσαν τις οδηγίες, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη, λέγοντάς τους: «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά» και πρόσθεσε: «Είμαι λίγο νευρικός». Έπειτα κάθισε στο πίσω κάθισμα του περιπολικού και ρώτησε: «Γιατί με συλλαμβάνετε;»

Cops RELEASE #Timberlake's ARREST footage STRUGGLING through sobriety test#Justin taken away in handcuffs after refusing breathalyzer — reports



2024 arrest in #SagHarbor, NY footage from TMZ, report by Page Six

Ο Τίμπερλεϊκ ενημερώθηκε αργότερα στο αστυνομικό τμήμα ότι θα τον κρατούσαν όλο το βράδυ μέσα και είπε στους αστυνομικούς: «Θα είμαι εδώ όλη νύχτα; Είστε τρελοί, φίλε». Ο διάσημος καλλιτέχνης μήνυσε το Σαγκ Χάρμπορ και το αστυνομικό τμήμα του, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα σώματος από τη σύλληψή του το 2024.

Την Παρασκευή (20/3) ωστόσο, οι δικηγόροι του Τίμπερλεϊκ δήλωσαν ότι το βίντεο «δεν συνιστά αδικαιολόγητη παραβίαση της προσωπικής ζωής» σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία και συμφώνησαν με την δημοσίευσή του.

