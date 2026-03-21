Το Death Disco Indoor Festival επιστρέφει στις 3 και 4 Απριλίου

Το Death Disco Indoor Festival επιστρέφει για ένα μοναδικό διήμερο στην Αθήνα, τη Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.

Με headliners τους αγαπημένους μας Βρετανούς And Also The Trees και τους δικούς μας Selofan, με μερικά συγκροτήματα που για πρώτη φορά επισκέπτονται την Ελλάδα όπως οι Escape With Romeo και οι Days of Sorrow από τη Γερμανία, οι Riki και Ghost Cop από την Αμερική, και οι Ολλανδοί Desinteresse, αλλά και οι δικοί μας γνώριμοι και αγαπημένοι Convex Model το Death Disco Indoor Festival 2026 συνεχίζει τη παράδοση να συνδυάζει σχήματα που έχουν ήδη αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό αλλά και νεα συγκροτήματα που το ένστικτό μας λέει πως θα καθιερωθούν σύντομα στο post punk, darkwave, synth, goth στερέρωμα.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026

Selofan | Riki | Days of Sorrow | Ghost Cop

Σάββατο, 4 Απριλίου 2026

And Also The Trees | Escape With Romeo | Desinteresse | Convex Model

E-tickets: more.com

Hard Copy Tickets (not on sale yet):

- Full Moon Store (Νορμανού 7, Μοναστηράκι)

- Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Εξάρχεια)

- Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή - τις ώρες λειτουργίας του club)

