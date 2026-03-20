Δολοφονία Κλεομένη: «Μεγάλο στέλεχος της ΠΑΕ Άρης απολύθηκε 2 ημέρες μετά το φονικό»

Νέα στοιχεία και βαριές καταγγελίες για εμπλοκή προσώπων από την ΠΑΕ Άρης στην υπόθεση, με τον δικηγόρο της οικογένειας να προαναγγέλλει αποκαλύψεις.

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Αλεξανδρής, προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις που συνδέουν την υπόθεση με πρόσωπα από την ΠΑΕ Άρης.

Όπως ανέφερε, στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται πρώην στέλεχος της ομάδας, το οποίο –σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν φτάσει στην οικογένεια– απολύθηκε δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, ενώ φέρεται να είχε επικοινωνία με τον 23χρονο δράστη αμέσως μετά το περιστατικό.

Σκιές για σχέδιο διαφυγής και εμπλοκή τρίτων

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, με στόχο –όπως υποστηρίζεται– να οργανωθεί η διαφυγή του δράστη. Παράλληλα, ο δικηγόρος έκανε λόγο για ευρύτερη εμπλοκή προσώπων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος τόνισε πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για υπόθεση οπαδικής βίας, εκφράζοντας παράλληλα έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που εξελίχθηκε η έρευνα στα πρώτα στάδιά της.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου

«Ο νεκρός είναι πάντα ο ίδιος, δεν έχει χρώμα. Όμως θα πρέπει οι συγγενείς των νεκρών να θεωρούν ότι υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή λέμε ότι εδώ έχουμε μία δολοφονία η οποία έχει σχέση με οπαδική βία. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, η κυρία Δημογλίδου λέει για υπόβαθρο. Δεν υπάρχει υπόβαθρο, υπάρχει οπαδική βία. Όταν αλήθεια κάνουμε έρευνα 8 μέρες μετά, τι περιμένουμε να βρούμε; Λουλουδάκια θα βρούμε και εικονίτσες αγίων. Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν βγει έξω όλες αυτές τις μέρες. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ δεν έχουμε κατάρες. Εδώ δεν έχουμε προσβολές.

Τα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μας από τις πρώτες μέρες και φοβούμαι πως θα αποδειχθεί ότι τα είχε η αστυνομία στη διάθεσή της, δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα είχε η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Σε αντίστοιχες δολοφονίες – γιατί οι δολοφονίες είναι ίδιες παντού – σε αντίστοιχες δολοφονίες θυμίζω ότι είχαν ανέβει κλιμάκια της ΕΥΠ σε κάποιες ώρες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περιμένουμε.

Τι περιμέναμε να βρούμε στην κατ’ οίκον έρευνα μετά από 8 μέρες; Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία και έχουμε να κάνουμε με δυο γονείς που θρηνούν τα παιδιά τους. Μετά από 8 μέρες δεν θα βρεθεί τίποτα ποτέ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που προσήχθη, φαίνεται να έχει απολυθεί από την ομάδα δύο μέρες μετά τη δολοφονία. Ήταν μεγάλο στέλεχος της ομάδας. Νομίζω ότι έχει πλέον καταστεί σαφές ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίον μίλησε ο δράστης για να οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του. Ο 23χρονος μίλησε μαζί του λεπτά μετά την δολοφονία. Τη Δευτέρα θα δώσουμε όλα τα στοιχεία στην κυρία ανακρίτρια.

Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες μέρες και δη την επόμενη εβδομάδα, οι αποκαλύψεις που θα προκύψουν θα μας αφήσουν λίγο με το στόμα ανοιχτό. Εμπλέκονται, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες που έρχονται σωρηδόν σε εμάς, εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες της ζωής της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη δολοφονία. Πριν, κατά και μετά το φονικό. Δεν αναφέρομαι στα παιδιά που χάθηκαν, δεν αναφέρομαι στο παιδί που χάθηκε, δεν αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία παραδόξως βρίσκονται κατηγορούμενα σε βαθμό κακουργήματος. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι στη δολοφονία εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης!

Εκείνο όμως που λυπεί την οικογένεια είναι ότι στην αρχή βεβηλώθηκε η μνήμη του νεκρού. Συκοφαντήθηκε αυτό το παιδί με διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό ακριβώς είναι και το παράπονο της οικογενείας. Ότι προσπαθήθηκε, όχι από την κυρία Δημογλίδου, όχι ενδεχομένως από την Ελληνική Αστυνομία, να στραφούν οι έρευνες προς άλλη κατεύθυνση, μιλούσαν για περιστατικά αυτόκλητων τιμωρών, φαντάζομαι θα συμφωνήσει η κυρία Δημογλίδου ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι έγινε. Υπήρξε μία προσπάθεια συγκάλυψης και μία προσπάθεια να φύγουν οι ευθύνες από συγκεκριμένους ανθρώπους και από την συγκεκριμένη ομάδα».

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται με εντολή της ανακριτικής αρχής, επισημαίνοντας πως δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν σε κατηγορίες εις βάρος του προσαχθέντος.

Τόνισε επίσης πως δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες, καθώς πρόκειται για ενεργή ανάκριση, ενώ ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο άτομο αφέθηκε ελεύθερο μετά την κατ’ οίκον έρευνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ