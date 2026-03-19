Συνελήφθη γνωστός τράπερ σε καταδίωξη: Κουβαλούσε μαχαίρι 20 εκατοστών (vid)

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη γνωστού τράπερ μετά από καταδίωξη.

Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ που έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις Αρχές και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, προχώρησε η αστυνομία μετά από καταδίωξη στα Πατήσια.

Ο 27χροονος τράπερ επέβαινε σε μηχανή μαζί με ένα φίλο του στα Πατήσια. Όταν η ομάδα ΔΙ.ΑΣ τους έκανε σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, για να μην εντοπιστεί πάνω τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πατησίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τράπερ έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν.

