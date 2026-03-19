«Ντου» της αστυνομίας σε σύνδεσμο του Άρη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε σύνδεσμο των οπαδών του Άρη στην περιοχή του Χαριλάου, μία εβδομάδα μετά την δολοφονία του Κλεομένη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες αστυνομική επιχείρηση σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το GRTimes, στην γύρω περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), ενώ αναμένεται εισαγγελέας για την έρευνα μέσα στο κτήριο.

Πρόκειται για τον σύνδεσμο φιλάθλων Άρη, «Super 3», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από τη θύρα 3, του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελλίδης».

Η επιχείρηση της αστυνομίας έρχεται μία εβδομάδα μετά την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ως δράστης έχει συλληφθεί ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος χθες κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 23χρονος

Κατά την απολογία του, ο 23χρονος επέμεινε στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του, κάνοντας λόγο για ενέδρα και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι «στα τυφλά» με σκοπό να αποτρέψει την επίθεση και όχι για να σκοτώσει. Τόνισε επίσης ότι δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε τα άτομα που, όπως λέει, του επιτέθηκαν και εξέφρασε τη λύπη του για το αποτέλεσμα. Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές, που αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

