Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Κλεομένη στην Καλαμαριά. Ελεύθερος μετά την προσαγωγή του αφέθηκε ο 30χρονος, με σχέση με την ΠΑΕ Άρης.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του Κλεομένη στην Καλαμαριά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 30χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 23χρονο βασικό κατηγορούμενο αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια συντονισμένων ενεργειών της ΕΛ.ΑΣ., η οποία νωρίτερα πραγματοποίησε επιχείρηση στα γραφεία του συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του Άρη, «Super 3», στην περιοχή της Χαριλάου, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης.

Ποιος είναι ο 30χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος που προσήχθη φέρεται να έχει παρελθόν στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είχε διατελέσει υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης, με την ιδιότητα αυτή να καταγράφεται και σε επίσημα φύλλα αγώνων. Παράλληλα, θεωρείται ενεργό μέλος του οργανωμένου οπαδικού κινήματος της ομάδας.

Το όνομά του δεν είναι άγνωστο στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για σοβαρό περιστατικό βίας.

Καταδίκη για επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ο 30χρονος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για υπόθεση πυροβολισμών σε βάρος δύο ατόμων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που φέρονταν να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2021, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Το 2025, το Εφετείο επέβαλε ποινές φυλάκισης με αναστολή τόσο στον ίδιο όσο και σε συγκατηγορούμενό του. Μετά από αναθεώρηση του κατηγορητηρίου, ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ του επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό του περιστατικού του 2021

Το επεισόδιο είχε εκτυλιχθεί μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Είχαν καταγραφεί τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, οι οποίοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων στα κάτω άκρα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε όταν οι τραυματίες εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα σε ιδιωτική κλινική, όπου είχαν μεταβεί για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο, δίνοντας καταθέσεις που συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις επαφές και τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά τη δολοφονία. Η προσαγωγή του 30χρονου θεωρείται κομβικής σημασίας για τη χαρτογράφηση των γεγονότων που οδήγησαν στο έγκλημα της Καλαμαριάς.

