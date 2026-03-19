Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε βίντεο με τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια στη Βουλή: «Δεν είναι η κουζίνα σας» (vid)

Συνέχεια στο επεισόδιο που είχε με τον Άδωνι Γεωργιάδη την Τετάρτη (18/3) στη Βουλή έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok τον υπουργό Υγείας να τρώει κρακεράκια την ώρα που βρισκόταν στα έδρανα.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο υπουργός Υγείας να τρώει ένα κράκερ και στη συνέχεια να επιστρέφει το πακέτο στη συνεργάτιδά του. Παρά τις συστάσεις του προεδρείου της Βουλής και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του υπουργού Υγείας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο TikTok κάνοντας μάλιστα και σχόλια: «Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια», έγραψε σε σχόλιό της.

Το περιστατικό και οι διάλογοι-φωτιά

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης εθεάθη να τρώει κρακεράκια μέσα στην Βουλή, με αποτέλεσμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της. «Με έπιασε το στομάχι μου και πήγα και πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα μισό κράκερ. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Είναι παντελώς αδύνατο να δεχθούμε ότι θα βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, εδώ θα γίνει χάος, αν το δεχθούμε. Όλη μέρα ΤikΤok θα παίζει στιγμιότυπα από Βουλή που στραβοκάθισε ή που έπιασε το πρόσωπό του από μια στιγμιαία σκηνή που μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη δραστηριότητα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας νωρίτερα είχε πει «μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και άρχισε να τα τρώει», υπονοώντας ότι στην κυβέρνηση δεν έχουν χορτάσει με όσα «φάγατε, φάγατε…». Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι «διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση», ενώ επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς εις βάρος του, αποκαλώντας τον, ανάμεσα στα άλλα, «φασίστα».

Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκοπούσε, διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζητούσε επίμονα να έρθει στην αίθουσα ο πρόεδρος της Βουλής.

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.

Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής

Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.

Εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής, ο Γιώργος Γεωργαντάς χαρακτήρισε «απαράδεκτο να βιντοσκοπούνται συνάδελφοι εντός της Ολομέλειας» τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, γιατί η συνεδρίαση είναι δημόσια και μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής. Μάλιστα, σε άλλο σημείο της παρέμβασής του σημείωσε με νόημα πως «δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός και εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν νέα καριέρα…».

