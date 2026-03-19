Ο λόγος που η Apple σταμάτησε μοντέλο iPhone μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του

Γιατί η Apple σταμάτησε μοντέλο iPhone μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο παρουσιάστηκαν τα iPhone τηλέφωνα της σειράς 17, ωστόσο η Apple αποφάσισε να διακόψει το 16 Pro και Pro Max, όχι επειδή υπήρχαν παράπονα για την ποιότητα της συσκευής, αλλά λόγω του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας.

Στην πραγματικότητα, η διακοπή του iPhone 16 Pro, μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό για την Apple. «Η Apple πουλάει μόνο μία σειρά Pro κάθε φορά και αυτό σημαίνει ότι τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max έχουν αφαιρεθεί από το Apple Store», εξηγεί το Tom’s Guide.

«Αυτά τα τηλέφωνα φαίνεται να είναι ακόμα διαθέσιμα σε τρίτους πωλητές και παρόχους, όπως η AT&T, το Best Buy και άλλοι», συνέχισε. Εν τω μεταξύ, τα iPhone 16 και 16 Plus θα παραμείνουν στην αγορά για έναν ακόμη χρόνο. «Η Apple συνηθίζει να κρατάει την προηγούμενη γενιά για έναν ακόμα χρόνο και να μειώνει την τιμή κατά 100 δολάρια», προσθέτει το Tom.

Ο λόγος που «έκοψε» το iPhone 16 Pro και Pro Max

«Φέτος δεν αποτελεί εξαίρεση, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να αποκτήσει το iPhone 16 σε νέα μειωμένη τιμή 699 δολαρίων. Η προϋπόθεση είναι ότι το iPhone 16 διατίθεται μόνο με 128GB αποθηκευτικού χώρου. Αν θέλεις να πας στα 256GB, θα πρέπει είτε να αγοράσεις iPhone 17 είτε iPhone 16 Plus. Το μεγαλύτερο μοντέλο ξεκινά από 799 δολάρια για τα 128GB, με την τιμή να φτάνει τα 899 δολάρια αν επιλέξεις τα 256GB», αναφέρει το Tom’s Guide.

Άλλα προϊόντα της Apple που έχουν καταργηθεί

• iPhone 16e with A18 (2025)

• 11-inch ‌iPad Air‌ with M3 (2025)

• 13-inch ‌iPad Air‌ with M3 (2025)

• 13-inch ‌MacBook Air‌ with M4 (2025)

• 15-inch ‌MacBook Air‌ with M4 (2025)

• 13-inch ‌MacBook Pro‌ with M5 and 512GB storage (2025)

• 14-inch ‌MacBook Pro‌ with M4 Pro (2024)

• 16-inch ‌MacBook Pro‌ with M4 Pro (2024)

• 14-inch ‌MacBook Pro‌ with M4 Max (2024)

• 16-inch ‌MacBook Pro‌ with M4 Max (2024)

• Mac Studio with M3 Ultra and 512GB memory (2025)

• ‌Studio Display‌ with A13 Bionic (2022)

• Pro Display XDR (2019)

• Pro Stand for Pro Display XDR (2019)

• Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019)

