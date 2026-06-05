Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη ξανά και έσπασε ιστορικό ρεκόρ (vid)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ διαδοχικών εκρήξεων, καθώς εισήλθε στην 48η φάση δραστηριότητας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα βρίσκεται σε διαδοχική έκρηξη από τις 23 Δεκεμβρίου 2024 στον κρατήρα του, Χαλεμαουμάου και παραμένει ενεργό μέχρι σήμερα, λειτουργώντας με επεισοδιακό τρόπο.

Την 1η Ιουνίου, το ηφαίστειο εισήλθε στο υπ' αριθμόν 48 επεισόδιό του, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 47 επεισοδίων που είχε σημειωθεί κατά την έκρηξη του Πούου Οό τη δεκαετία του '80.

Πώς λειτουργούν τα διαδοχικά εκρηκτικά επεισόδια

Το ηφαίστειο δεν εκτοξεύει λάβα συνεχώς επί 24ώρου βάσεως, αλλά μέσω παλμών. Δηλαδή, δημιουργεί πηγές λάβας για μερικές ώρες ή ημέρες, κάνει μια σύντομη παύση, που μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως δύο εβδομάδες, και στη συνέχεια ενεργοποιείται ξανά. Στην τρέχουσα έκρηξη, το Κιλαουέα έχει «εκραγεί» 48 φορές, μία περισσότερη από το προηγούμενο ρεκόρ.

Το επεισόδιο 48, το οποίο έσπασε το ρεκόρ, εκτόξευσε λάβα σε μέγιστο ύψος σχεδόν 200 μέτρων γύρω στις 06:30 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Χαβάης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

🌋Kīlauea eruption episode 48 summary - a historic new record for Kīlauea!



Episode 48 of the Kīlauea summit eruption in Hawai‘i Volcanoes National Park stopped at 1:37 pm HST June 1 after 9 hours of lava fountaining. This eruption has now surpassed the number of fountaining… pic.twitter.com/2UxGDJeF8z June 2, 2026

Η τρέχουσα έκρηξη, η οποία ξεκίνησε πριν από ενάμισι έτος, δεν είναι φυσιολογική, σύμφωνα με όσα εξήγησε το USGS στα τέλη του 2025: «Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη εκτόξευση πιδάκων λάβας σε μεγάλο υψόμετρο, όπου η λάβα υψώνεται εκατοντάδες μέτρα, είναι ασυνήθιστη για το Κιλαουέα». Για να φτάσει τα 47 επεισόδια, το Πούου Οό έκανε τριάμισι χρόνια, ενώ η τρέχουσα έκρηξη έφτασε στον ίδιο αριθμό μέσα σε μόλις ενάμισι έτος.

Όσον αφορά το ύψος, σύμφωνα με τα δεδομένα του HVO, η λάβα που εκτοξεύτηκε στο επεισόδιο 43 του Χαλεμαουμάου έφτασε τα 540 μέτρα, ένα ύψος που δεν άγγιξε ποτέ το Πούου Οό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

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