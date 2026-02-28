Ο Trannos αποκάλυψε τι του είπε ο Μητσοτάκης: «Γιατί βρίζετε;» (vid)
Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ βρέθηκε ο Trannos. Ο γνωστός τράπερ μεταξύ άλλων μίλησε για την τυχαία συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πτήση και αποκάλυψε τι του είπε ο πρωθυπουργός.
Ο Trannos έδινε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην ίδια πτήση βρισκόταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τρέχουμε εκείνη την ημέρα να προλάβουμε την πτήση για το Ηράκλειο, όπου τραγουδούσα. Μας είπαν “προλάβατε γιατί περιμένουμε και τον τελευταίο”», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια ο τράπερ πρόσθεσε: «Λέει “είναι κάποιος διάσημος”. Εγώ ήμουν την πρώτη θέση και κάνω έτσι το κεφάλι μου και βλέπω τον πρωθυπουργό», ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε και την απίστευτη ερώτηση που του έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τον βλέπω με χαμόγελο και έρχεται και μου λέει “γιατί βρίζετε στα τραγούδια“; Και του λέω “όχι κύριε πρωθυπουργέ, καμία σχέση”».
Ο Trannos στο τέλος αποκάλυψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συναυλία του και έδωσαν τα χέρια. Μάλιστα, πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ έστειλα στην μάνα μου “όταν φτάσω θα σου στείλω ότι όλα καλά”».