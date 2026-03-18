Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία στην Καλαμαριά, με τον ίδιο να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στη φυλακή οδηγείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας.

Ο κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 23χρονος επέμεινε στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του, κάνοντας λόγο για ενέδρα και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι «στα τυφλά» με σκοπό να αποτρέψει την επίθεση και όχι για να σκοτώσει. Τόνισε επίσης ότι δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε τα άτομα που, όπως λέει, του επιτέθηκαν και εξέφρασε τη λύπη του για το αποτέλεσμα.

Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές, που αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Καρέ καρέ τα τελευταία δευτερόλεπτα

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη στιγμή της επίθεσης. Ο 20χρονος, σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας μαζί με την παρέα του, ωστόσο λίγα μέτρα πιο πέρα άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του.

Κατέρρευσε στο οδόστρωμα, ενώ οι φίλοι του που είχαν απομακρυνθεί επέστρεψαν για να του προσφέρουν βοήθεια. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο σημείο, ο τραυματισμός του αποδείχθηκε μοιραίος, καθώς είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένας 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα αναμένεται να απολογηθεί, ενώ ακόμη ένα άτομο αναζητείται από τις Αρχές.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για συμμετοχή σε συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό, με επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με αρκετά ερωτήματα να ζητούν απαντήσεις, τόσο για τις συνθήκες της συμπλοκής όσο και για το τι ενδεχομένως προηγήθηκε.

