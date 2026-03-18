Κινέζοι επιστήμονες εγκρίνουν «εγκεφαλικό τσιπ» και οι ειδικοί συμφωνούν: «Είναι ένα παγκόσμιο ορόσημο»

Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια έγκριση μιας συσκευής διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) για εμπορική χρήση.

Μια ομάδα επιστημόνων από την Κίνα ανέπτυξε ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα που βοηθά άτομα με σοβαρή παράλυση να ανακτήσουν την κίνηση των χεριών τους. Η συσκευή εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων και θα είναι διαθέσιμη σε άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών που πάσχουν από παράλυση που επηρεάζει όλα τα άκρα τους και προέρχεται από βλάβη στην αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού.

Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια έγκριση μιας συσκευής διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) για εμπορική χρήση. Η συσκευή, που αναπτύχθηκε από την Neuracle Medical Technology στη Σαγκάη αποτελείται από την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο μέσω μιας ελάχιστα επεμβατικής εξωδερμικής διαδικασίας.

Οι ασθενείς που μπορούν να αποκτήσουν τη συσκευή πρέπει να έχουν διάγνωση τουλάχιστον ενός έτους και να βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση για έξι μήνες μετά την τυπική θεραπεία. Επιπλέον, οι ασθενείς πρέπει να είναι ανίκανοι να κρατήσουν αντικείμενα με το χέρι, αλλά να διατηρούν κάποια λειτουργικότητα στο άνω μέρος του βραχίονα.

«Παγκόσμιο ορόσημο»

Η είδηση, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, χαρακτηρίζει την πρόοδο «παγκόσμιο ορόσημο», καθώς θα επιτρέψει σε άτομα με παράλυση να ελέγχουν ένα ευέλικτο ρομποτικό χέρι.

Η Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων έχει δώσει προτεραιότητα στα προϊόντα BCI και έχει δηλώσει ότι ο τομέας έχει χαρακτηριστεί ως «βιομηχανία του μέλλοντος» στο τελευταίο πενταετές σχέδιο του Πεκίνου, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Κίνα ενδέχεται να δει την τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) να εισάγεται σε πρακτική δημόσια χρήση μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια, καθώς τα προϊόντα θα εξελίσσονται, σύμφωνα με δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα σε Reuters από έναν ειδικό σε BCI, ενώ το Πεκίνο σπεύδει να φτάσει τις αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Neuralink του Έλον Μασκ.

