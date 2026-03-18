Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή του 23χρονου που κατηγορείται για την δολοφονία του Κλεομένη (vid)

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε ο 23χρονος που απολογείται για τη δολοφονία του Κλεομένη.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ο 23χρονος οπαδός του Άρη, που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος χθες έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει τις προηγούμενες μέρες σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον δικηγόρο του και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί πως από νωρίς το πρωί της Τετάρτης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου υπό τον φόβο ταραχών εξαιτίας του οπαδικού υποβάθρου του επεισοδίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ