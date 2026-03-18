Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα του 23χρονου κατηγορούμενου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση για τον 23χρονο κατηγορούμενο της δολοφονίας στην Καλαμαριά.

Στη φυλακή – ως προσωρινά κρατούμενος – οδηγήθηκε ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και πως ο ίδιος ήταν σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νωρίτερα, ο 23χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση η οποία έδειξε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι και σώμα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Λάδας Κοβάτση, ο κατηγορούμενος φέρει πολλά τραύματα σε κεφάλι και στο σώμα τα οποία προκλήθηκαν από νύσσοντος αντικείμενα (σ. σ. αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια, κατσαβίδια κ.α.) αλλά και θλώντα αντικείμενα (σ. σ. ρόπαλα, ξύλα κ.α.).

Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο 23χρονος:

«φέρει πολλαπλά τραύματα δια θλώντος και δια νύσσοντος οργάνου στην κεφαλή, στον κορμό και στα άκρα… Οι εκδορές επί και πέριξ των γονάτων, καθώς και στην ραχιαία επιφάνεια των άκρων χείρων είναι συμβατές με εκδορές εκ προστριβής. Οι εκδορές (δύο στη γλουτιαία χώρα αριστερά – δίκην αποτυπώματος οργάνου, μία στην έξω επιφάνεια του αριστερού μηρού – δίκην αποτυπώματος οργάνου και οι τρεις σφηνοειδούς σχήματος στον αριστερό μηρό) έχουν προκληθεί με ένα ή περισσότερα θλώντα αντικείμενα τα οποία έχουν αφήσει και τα αντίστοιχα αποτυπώματα τους επί του σώματος».

