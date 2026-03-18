Δολοφονία Κλεομένη: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 19χρονος φίλος του

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (19/3) πήρε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη την περασμένη Πέμπτη (12/3) ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (19/3) ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας.

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, από τον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Επίσης, σε βάρος του του 19χρονου όπως και ενός ατόμου ατόμου που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.

Ο 19χρονος παρουσιάστηκε την Κυριακή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και αναζητούνταν για την υπόθεση.

