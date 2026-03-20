Επιστήμονες ανακάλυψαν στον αστεροειδή Ryugu τους πέντε πυλώνες της ζωής στη Γη

Οι ενώσεις που αποτελούν τα «βασικά δομικά στοιχεία της ζωής», εντοπίστηκαν στον αστεροειδή Ryugu.

Επιστήμονες από την Ιαπωνία εντόπισαν αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, θυμίνη και ουρακίλη στον αστεροειδή Ryugu. Πρόκειται για τις πέντε νουκλεοβάσεις (γνωστές και ως αζωτούχες βάσεις ή συχνά απλά βάσεις, είναι βιολογικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο που σχηματίζουν νουκλεοζίτες, οι οποίοι, με τη σειρά τους, αποτελούν συστατικά των νουκλεοτιδίων, με όλα αυτά τα μονομερή να αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των νουκλεϊκών οξέων), θεμελιώδεις οργανικές μοριακές ενώσεις που υπάρχουν στο DNA και στο RNA της Γης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα (16/3) στο περιοδικό Nature Astronomy.

Αυτές οι ενώσεις αποτελούν τα «βασικά δομικά στοιχεία της ζωής», καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι ζωντανοί οργανισμοί. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται αυτές οι μοριακές ενώσεις χωρίς την παρουσία ζωής και πώς κατανέμονται στο ηλιακό σύστημα. Η έρευνα ηγήθηκε από την Ιαπωνική Υπηρεσία Επιστήμης και Τεχνολογίας Θαλάσσιας-Γης, η οποία αρχικά ανέλυσε δείγματα από τον Ryugu και στη συνέχεια τα σύγκρινε με υλικά από άλλους αστεροειδείς.

Στο πρώτο στάδιο , οι ερευνητές μελέτησαν δύο δείγματα από τον αστεροειδή που έφερε η αποστολή Hayabusa2, στα οποία εντόπισαν τις πέντε νουκλεοβάσεις. Στη συνέχεια συνέκριναν αυτά τα αποτελέσματα με εκείνα που είχαν βρεθεί στους μετεωρίτες Murchison και Orgueil, καθώς και με δείγματα από τον αστεροειδή Bennu. Αυτή η ανάλυση αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στην ποσότητα των νουκλεοβάσεων ανάμεσα στα διάφορα δείγματα.

Διαφορές μεταξύ των δειγμάτων

Συγκεκριμένα, ο Ryugu παρουσιάζει μια ισορροπημένη αναλογία νουκλεοβασεών που ανήκουν στις πουρίνες (αδενίνη και γουανίνη) και στις πυριμιδίνες (κυτοσίνη, θυμίνη και ουρακίλη). Από την άλλη, ο μετεωρίτης Murchison περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα πουρινών, ενώ τα δείγματα από τους Bennu και Orgueil είναι πλουσιότερα σε πυριμιδίνες.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν διαφορετικές χημικές, περιβαλλοντικές και εξελικτικές ιστορίες στα σώματα προέλευσης αυτών των υλικών.

Από την πλευρά του, ο César Menor, αστροβιολόγος και καθηγητής Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Alcalá, αναφέρει ότι η ανακάλυψη δεν είναι ούτε έκπληξη ούτε εντελώς πρωτοφανής, αλλά είναι πολύ συνεπής με προηγούμενες έρευνες. Όπως εξηγεί, «αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με ό,τι είχε ήδη παρατηρηθεί τόσο στον Ryugu όσο και σε μετεωρίτες τύπου ανθρακούχου χονδρίτη, και ενισχύουν τη γνώση που έχει συγκεντρωθεί σε προηγούμενες μελέτες».

