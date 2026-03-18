Η ιστορία του ηλικιωμένου ντελιβερά στις ΗΠΑ που μετά βίας τα έβγαζε πέρα: Πλέον είναι εκατομμυριούχος (vid)

Ένας ηλικιωμένος στις ΗΠΑ που μετά βίας κατάφερνε να πληρώνει τα φάρμακα της γυναίκας του, είδε την ζωή του να αλλάζει προς το καλύτερο.

Ένα βίντεο με έναν ηλικιωμένο ντελιβερά στις ΗΠΑ, έγινε viral με αποτέλεσμα να του αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Στα 78 του χρόνια, ο Richard Pulley με δυσκολία κατάφερνε να ανεβεί τα σκαλιά ενός σπιτιού στο Τενεσί για να παραδώσει μια παραγγελία από το Starbucks.

Η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού κατέγραψε την τεράστια σωματική προσπάθεια και την εμφανή κόπωση του ηλικιωμένου, μια εικόνα που συγκλόνισε την πελάτισσα, Brittany Smith, η οποία αποφάσισε να ερευνήσει γιατί κάποιος σε αυτή την ηλικία έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται.

Over $900k has been raised for this elderly delivery driver so he can finally rest again 🙌☺️



Μετά βίας τα έβγαζε πέρα

Ο Richard εργαζόταν ως διανομέας για την πλατφόρμα DoorDash γιατί τα έσοδα της σύνταξής του και της γυναίκας του, Brenda, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν το υψηλό κόστος ζωής, το ενοίκιο και τα ιατρικά χρέη που είχαν συσσωρευτεί μετά την απώλεια της δουλειάς της. Για να επιβιώσουν, το ζευγάρι αναγκάστηκε να οργανωθεί και να κάνει τις παραδόσεις: η Brenda οδηγούσε το αυτοκίνητο και ο Richard κατέβαινε για να αφήσει το φαγητό στις πόρτες των πελατών.

Το βίντεο που συγκέντρωσε χιλιάδες δωρεές

Συγκινημένη από την ιστορία, η Smith αποφάσισε να δράσει και ξεκίνησε μια καμπάνια αλληλεγγύης στην ιστοσελίδα GoFundMe με τίτλο «Δώστε στον Richard την ευκαιρία να ξεκουραστεί ξανά». Ο αρχικός της στόχος ήταν να συγκεντρωθεί ένα μικρό ποσό για να τους προσφέρει μια μικρή οικονομική ανάσα, αλλά η πρωτοβουλία έγινε viral στα social media μέσα σε λίγες μέρες.

Χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες άρχισαν να συνεισφέρουν μικρές δωρεές, οι οποίες γρήγορα ξεπέρασαν τα μισό εκατομμύριο δολάρια και σήμερα πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο. Με αυτό το ποσό, το ζευγάρι θα μπορέσει να εξοφλήσει όλα τα ιατρικά χρέη του, να ασφαλίσει την κατοικία του και να συνταξιοδοτηθεί οριστικά. Ο ίδιος ο Richard παραδέχτηκε σε συνέντευξη τον αντίκτυπο που είχε αυτή η βοήθεια, λέγοντας ότι τους έχει αφαιρέσει τεράστια πίεση και έχει κάνει τη ζωή τους ξανά «βιώσιμη», για την οποία θα είναι αιώνια ευγνώμονες.

Πέρα από το ευτυχές τέλος για τον Richard και την Brenda, η υπόθεσή τους αποτελεί παράδειγμα ενός προβλήματος που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή, ο συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού, του υπερβολικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης και ενός συστήματος συντάξεων που δεν επαρκεί οδηγεί χιλιάδες ηλικιωμένους να αναζητούν επισφαλείς δουλειές αυτού του τύπου στα τελευταία χρόνια της ζωής τους για να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

