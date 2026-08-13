Μυστήριο δίπλα στο Κολοσσαίο: Πολυτελές κτίριο ή ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός της Ιστορίας;

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κοντά στο Κολοσσαίο ένα συγκρότημα του 2ου αιώνα που ίσως συνδεόταν με το σώμα πυροσβεστών της αρχαίας Ρώμης.

Ένα απρόσμενο αρχαιολογικό εύρημα λίγα μέτρα από το Κολοσσαίο στη Ρώμη ανοίγει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το πώς οργανωνόταν η προστασία της αρχαίας πόλης από τις πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκο της Villa Celimontana αποκαλύφθηκε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα αρχιτεκτονικό συγκρότημα που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως οκτώ δωμάτια, ενώ στα ευρήματα περιλαμβάνονται εντυπωσιακά μωσαϊκά, τοιχογραφίες και πολύχρωμες μαρμάρινες πλάκες.

Το μωσαϊκό που μπορεί να κρύβει την απάντηση

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα βρίσκεται περίπου δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό που απεικονίζει ένα δελφίνι, ένα ψάρι, μια αστακό και ένα καβούρι γύρω από ένα μεγάλο αγγείο με κρασί.

Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους, καθώς παρόμοιες θαλάσσιες παραστάσεις έχουν συνδεθεί με τους αυτοκρατορικούς πυροσβέστες στο λιμάνι της Όστιας.

Και κάπου εδώ αρχίζει το μυστήριο.

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο θέλει το συγκρότημα να αποτελούσε μια πολυτελή κατοικία, μια domus δηλαδή που ανήκε σε κάποιο μέλος της ρωμαϊκής ελίτ. Η ποιότητα των υλικών και ο πλούσιος διάκοσμος συνηγορούν σε αυτή την εκδοχή.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το κτίριο ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα των εγκαταστάσεων της Πέμπτης Κοόρτης των Vigiles, του σώματος που είχε αναλάβει την περιπολία της Ρώμης και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι Vigiles δημιουργήθηκαν επί αυτοκράτορα Αυγούστου και αποτελούσαν ουσιαστικά μια οργανωμένη δύναμη πυρόσβεσης και αστυνόμευσης για μια πόλη που αντιμετώπιζε συχνά καταστροφικές πυρκαγιές.

Αν επιβεβαιωθεί η δεύτερη θεωρία, η ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει όσα γνωρίζουν οι ιστορικοί για την έκταση των εγκαταστάσεων της Πέμπτης Κοόρτης στον λόφο του Καίλιου.

Το συγκρότημα ενδέχεται να περιλάμβανε χώρους διαμονής για τους άνδρες, βοηθητικές εγκαταστάσεις αλλά και έναν χώρο λατρείας.

Το εύρημα βρίσκεται πλέον υπό μελέτη και οι αρχαιολόγοι καλούνται να λύσουν ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: ήταν η πολυτελής κατοικία κάποιου ισχυρού Ρωμαίου ή ένα κομμάτι από την αρχαία «πυροσβεστική» της Ρώμης;

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