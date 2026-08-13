Έκλειψη Ηλίου από ψηλά: Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από αεροσκάφη

Το σπάνιο φαινόμενο έγινε αντιληπτό από πολλές χώρες στην Ευρώπη και μάγεψε εκατομμύρια πολίτες, όντας η πρώτη έκλειψη από το 1999.

Το να παρακολουθεί κανείς τη σπάνια έκλειψη Ηλίου από τη Γη ήταν από μόνο του ένα εντυπωσιακό θέαμα, όμως νέο βίντεο που καταγράφει το φαινόμενο από αεροπλάνο είναι ίσως ακόμη πιο συγκλονιστικό.

Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη παρακολούθησαν μια ηλιακή έκλειψη, την πρώτη πλήρης έκλειψη από το 1999. Για πολλούς αποτέλεσε ένα πολυαναμενόμενο και μοναδικό θέαμα ζωής.

Η ολική έκλειψη

Το φαινόμενο ξεκίνησε περίπου στις 6 το απόγευμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευρώπης ήταν μερική έκλειψη, με το ποσοστό κάλυψης να φτάνει περίπου το 92%.

Ωστόσο, κάτοικοι σε περιοχές της Γροιλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν αυτό που είναι γνωστό ως «ολικότητα», όταν δηλαδή η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, βυθίζοντας μια λωρίδα της επιφάνειας της Γης στο σκοτάδι.

Εντυπωσιακές εικόνες από αεροπλάνα

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ φαίνεται η έκλειψη μέσα από ένα πολεμικό αεροσκάφος σε ύψος δεκάδων χιλιάδων ποδιών, παρουσιάζοντας ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό θέαμα.

✈️ Éclipse solaire vue du cockpit d'un avion à réaction 😳 pic.twitter.com/4ehfah9n4n August 12, 2026

Ένα ακόμα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο ΒΝΟ News, δείχνει το εντυπωσιακό φαινόμενο μέσα από την καμπίνα μιας πτήσης της Iberia Airlines, πάνω από την Ισπανία το απόγευμα της Τετάρτης.

WATCH: Total solar eclipse seen from Iberia Airlines flight over Spain pic.twitter.com/iH4cMcSpff — BNO News Live (@BNODesk) August 12, 2026

Στο βίντεο, ο ουρανός αρχικά αποκτά μια θαμπή πορτοκαλί απόχρωση, πριν η Σελήνη καλύψει τις ακτίνες του Ήλιου, βυθίζοντας τον ουρανό για λίγο στο σκοτάδι.