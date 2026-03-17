Ο νέος βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν που προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ: Σε 7 λεπτά φτάνει στο Τελ Αβίβ (vid)

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν τη χρήση ενός νέου βαλλιστικού πυραύλου στην επίθεσή της κατά του Ισραήλ. Έχει εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων.

Έχουν ήδη περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια κοινή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή και έχει ανεβάσει τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Ο φόβος ότι η Τεχεράνη διέθετε (ή βρισκόταν κοντά στο να αποκτήσει) πυρηνικό όπλο οδήγησε τον Τραμπ και τον Νετανιάχου στην απόφαση να ξεκινήσουν το πρώτο κύμα επιθέσεων.

Σε αυτό προστέθηκε η απάντηση του Ιράν, το οποίο επιτέθηκε σε βασικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Ουάσιγκτον στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ.

Τώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε, για πρώτη φορά, τον στρατηγικό της πύραυλο Sejil. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή (15/3) μαζί με τους πυραύλους Khorramshahr, Kheibar, Shekan, Qadr και Emad, με τους οποίους επιτέθηκαν σε κέντρα ελέγχου αεροπορικής κυκλοφορίας και στρατιωτικές βιομηχανίες.

Αυτός ο πύραυλος στερεού καυσίμου, ένα από τα ισχυρότερα όπλα του οπλοστασίου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, δοκιμάστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το 2009. Ο Sejil έχει εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα, μήκος 20 μέτρων και βάρος 23 τόνων. Μπορεί να μεταφέρει κεφαλές βάρους από 500 έως 1.000 κιλά και επιτρέπει γρήγορες εκτοξεύσεις από κινητές πλατφόρμες.

Ανανέωση του οπλοστασίου του Ιράν

Η χρήση αυτού του πυραύλου μέσου βεληνεκούς, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών του Ιράν, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί στερεό καύσιμο επιτρέπει ταχύτερη εκτόξευση, καθώς δεν απαιτείται προηγούμενη προετοιμασία. Πρόκειται για έναν από τους πυραύλους νέας γενιάς της Τεχεράνης, με τους οποίους επιδιώκει να αντικαταστήσει παλαιότερα μοντέλα.

Ο Sejil διαθέτει επίσης δύο στάδια στερεής προώθησης και επειδή μπορεί να εκτοξευτεί από κινητές πλατφόρμες, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί πριν από την εκτόξευση. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η εμβέλειά του του επιτρέπει να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να πλήξει τόσο το ισραηλινό έδαφος όσο και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Σε μόλις επτά λεπτά θα μπορούσε να φτάσει στην πόλη του Τελ Αβίβ χάρη στην υψηλή του ταχύτητα.

