Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα, μετά την επιλογή του ως αντικαταστάτης του πατέρα του.

Το πρώτο του μήνυμα μετά την εκλογή του ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν απηύθυνε στον λαό της χώρας του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε δήλωσή του που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε αρχικά στους αξιωματούχους των χωρών του Κόλπου, υποστηρίζοντας πως «θέλω να γνωρίζουν πως το Ιράν επιθυμεί να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Ο εχθρός θέλει να είμαστε διχασμένοι για να ελέγξουν την περιοχή μας. Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν πρέπει να επηρεάσει τη σχέση μας με τους γείτονές μας παρότι έχουμε δεχθεί επίθεση από αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες. Στο όνομα του Αλλάχ, ο παντοδύναμος θα μας βοηθήσει».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση. Τα στενά του Ορμούζ θα χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουμε την πίεσή μας. Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί. Θέλουμε τους γείτονές μας μαζί μας, αλλά θα χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους».

کشورهای منطقه باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه میکنم هر چه زودتر آن پایگاهها را تعطیل کنند؛ چون لابد تا بحال فهمیده‌اند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. March 12, 2026

Ο Χαμενεΐ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», διαμηνύοντας πως οι απώλειες θα αποζημιωθούν. «Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί. Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας», κατέληξε ο νέος ηγέτης του Ιράν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ