Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

Το Icon of the Seas μοιάζει περισσότερο με πλωτή πόλη παρά με κρουαζιερόπλοιο.

Για δεκαετίες τα κρουαζιερόπλοια προσπαθούσαν να γίνουν ολοένα μεγαλύτερα, ολοένα πιο πολυτελή και ολοένα πιο εντυπωσιακά. Το Icon of the Seas όμως δεν είναι απλώς άλλο ένα μεγάλο πλοίο. Είναι ένα πλωτό «σύμπαν» που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε τα ταξίδια στη θάλασσα.

Με μήκος 365 μέτρα, δηλαδή όσο περίπου τρία γήπεδα ποδοσφαίρου στη σειρά, το πλοίο της Royal Caribbean θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Και αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο το μέγεθός του, αλλά και το τι μπορεί να χωρέσει επάνω του.

Μια πλωτή πόλη με σχεδόν 10.000 ανθρώπους

Το Icon of the Seas μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 7.600 επιβάτες και περίπου 2.350 μέλη πληρώματος. Δηλαδή συνολικά σχεδόν 10.000 ανθρώπους που ζουν για μέρες μέσα σε μια μικρή… πλωτή πόλη.

Το πλοίο διαθέτει 20 καταστρώματα προσβάσιμα στους επιβάτες και μια υποδομή που θυμίζει περισσότερο θεματικό πάρκο παρά παραδοσιακό πλοίο.

Στο εσωτερικό του υπάρχουν 7 πισίνες, ένα τεράστιο υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες, θέατρα, καζίνο, δεκάδες εστιατόρια, θεματικά μπαρ και χώρους χαλάρωσης με πανοραμική θέα στον ωκεανό.

Υπάρχουν ακόμη περιοχές περιπέτειας που θυμίζουν λούνα παρκ, αλλά και πιο ήσυχες ζώνες για όσους θέλουν απλώς να απολαύσουν τη θάλασσα.

Πολυτέλεια που θυμίζει πεντάστερο

Η εμπειρία στο πλοίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να θυμίζει πολυτελές θέρετρο. Οι καμπίνες έχουν ειδική ακουστική μόνωση και θερμική προστασία, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν ησυχία ακόμη και όταν το πλοίο φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους.

Παράλληλα, η διαρρύθμιση των χώρων έχει σχεδιαστεί ώστε η κίνηση να είναι ομαλή, χωρίς συνωστισμό, ακόμη και σε ώρες αιχμής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα χωρίς να νιώθουν ότι βρίσκονται σε έναν περιορισμένο χώρο.

Κίνηση με φυσικό αέριο και έμφαση στη βιωσιμότητα

Το Icon of the Seas δεν είναι μόνο μεγάλο και πολυτελές. Είναι και ένα από τα πιο προηγμένα πλοία ενεργειακά.

Κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ένα από τα καθαρότερα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη ναυτιλία μεγάλων πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του θείου.

Παράλληλα, το πλοίο διαθέτει προηγμένα συστήματα ανακύκλωσης ενέργειας και επεξεργασίας λυμάτων, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο αποδοτικά ενεργειακά κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

Η κατασκευή που πήρε χρόνια

Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε στα φημισμένα ναυπηγεία Meyer Turku στη Φινλανδία, τα οποία ειδικεύονται στη δημιουργία μεγάλων και τεχνολογικά προηγμένων πλοίων.

Το έργο χρειάστηκε χρόνια σχεδιασμού, δοκιμών σταθερότητας και πολύπλοκων υπολογισμών ώστε μια τόσο τεράστια κατασκευή να μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια στους ωκεανούς.

Κάθε λεπτομέρεια, από τη δομή του κύτους μέχρι τη διαρρύθμιση των χώρων, σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει πολυτέλεια, ασφάλεια και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το μέλλον των ταξιδιών στη θάλασσα

Για πολλούς ειδικούς, το Icon of the Seas δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι ένα σύμβολο για το πού μπορεί να φτάσει η σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία.

Αν ο Τιτανικός συμβόλιζε την αρχή της εποχής των μεγάλων υπερωκεάνιων, το Icon of the Seas δείχνει πώς μπορεί να είναι το μέλλον των θαλάσσιων ταξιδιών: τεράστιο, βιώσιμο και γεμάτο εμπειρίες.

