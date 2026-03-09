Κρίση στη Μέση Ανατολή: Το μικρό νησί που παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πετρελαίου

Που βρίσκεται το νησί Χαργκ και γιατί είναι κρίσιμο για το μέλλον του πετρελαίου.

Το Χαργκ είναι ένα μικρό νησί του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με μεγάλη στρατηγική σημασία, κυρίως λόγω της πετρελαϊκής του υποδομής.

Αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του Ιράν: είναι μικρό, εκτεθειμένο και ζωτικής σημασίας. Η απώλειά του θα σήμαινε οικονομική κατάρρευση για το Ιράν, αλλά η κατάκτησή του και η διατήρησή του θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για οποιαδήποτε δύναμη.

Γι’ αυτό το Χαργκ σήμερα είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον πλανήτη, όπου ένα λάθος υπολογισμού θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό για το Ιράν

Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του Περσικού Κόλπου, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και φιλοξενεί τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Περίπου το 90% του ιρανικού αργού εξάγεται από αυτό το μικρό νησί. Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου του Χαργκ διαχειρίζεται από την Εθνική Εταιρεία Τερματικών Σταθμών Πετρελαίου του Ιράν (National Iranian Oil Terminals Company – OTC).

Έχει δυνατότητα φόρτωσης έως 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως και μπορεί να υποδεχτεί έως 10 δεξαμενόπλοια, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στο Χαργκ δεν θα επηρεάσει μόνο το Ιράν, αλλά και τους κύριους αγοραστές του, όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Το Χαργκ δεν είναι απλώς ένα σημείο στον χάρτη, αλλά ένα υψηλής εξειδίκευσης βιομηχανικό συγκρότημα. Εκτός από την OTC, διαθέτει αγωγούς που συνδέονται με τα πεδία πετρελαίου του εσωτερικού, αποθηκευτικούς χώρους και δεξαμενές ικανές να φιλοξενήσουν εκατομμύρια βαρέλια, προβλήτες για υπερδεξαμενόπλοια (VLCC), καθώς και αντιαεροπορικές άμυνες και ραντάρ που έχουν εγκατασταθεί από το Ιράν.

