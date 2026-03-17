Τσαμπουκάδες στην Εγνατία: Οδηγός λεωφορείου κάνει... τόπι στο ξύλο οδηγό ΙΧ που πάρκαρε σε λεωφορειολωρίδα (vid)

Ένα παράνομα παρκαρισμένο ΙΧ στη λεωφορειολωρίδα πυροδότησε ένταση που κατέληξε σε άγριο καβγά, μπροστά σε επιβάτες και περαστικούς.

Ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει ότι τα νεύρα εκεί έξω έχουν ξεφύγει από κάθε πλαίσιο κανονικότητας εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Συγγρού στη Θεσσαλονίκη, ένας οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ και ένας οδηγός ΙΧ ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση, η οποία πολύ γρήγορα κατέληξε σε σκηνές... WWE.

Η αφορμή ήταν ένα αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει μέσα στη λεωφορειολωρίδα, μπλοκάροντας τη διέλευση του λεωφορείου της γραμμής 14. Ο οδηγός του ΟΑΣΘ κορνάριζε και έκανε σινιάλα, όμως ο οδηγός του ΙΧ παρέμενε αμετακίνητος, προκαλώντας εκνευρισμό.

Όταν η υπομονή εξαντλήθηκε, ο οδηγός του λεωφορείου κατέβηκε από το όχημα, αφήνοντας μέσα τους επιβάτες, και πλησίασε το ΙΧ. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν γρήγορα άλλη τροπή.

Η ένταση ξέφυγε και κατέληξε σε ξύλο

Η λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του ΙΧ όχι μόνο δεν μετακίνησε το όχημά του, αλλά αντέδρασε ζητώντας εξηγήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια, μπροστά στα μάτια περαστικών που κατέγραφαν το περιστατικό.

Στο επεισόδιο φαίνεται πως εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενώ σε κάποια στιγμή ο οδηγός του ΙΧ βρέθηκε στο οδόστρωμα. Η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, αν δεν επενέβαιναν επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι κατέβηκαν και κατάφεραν να τους χωρίσουν.

Σε διαθεσιμότητα ο οδηγός, με το ενδεχόμενο απόλυσης

Το βίντεο από τη συμπλοκή έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τον ΟΑΣΘ. Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι θέτει τον οδηγό σε διαθεσιμότητα και τον παραπέμπει στο πειθαρχικό συμβούλιο, με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της απόλυσης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε περιστατικά βίας και ότι κάθε τέτοια συμπεριφορά εξετάζεται και τιμωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς.

