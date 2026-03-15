Ο Νετανιάχου απάντησε στις φήμες για τον «θάνατό» του: «Πεθαίνω... για καφέ»

Με βίντεο στο οποίο πίνει καφέ και δείχνει τα χέρια του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στις θεωρίες συνωμοσίας, που τον ήθελαν νεκρό μετά από ιρανική επίθεση.

Με ειρωνικό χιούμορ απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δήθεν θανάτου του σε ιρανική επίθεση ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται να πίνει καφέ και να δείχνει τα δάχτυλα των χεριών του στην κάμερα, διαψεύδοντας σατιρικά τις θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν τις προηγούμενες ώρες.

Οι φήμες πυροδοτήθηκαν έπειτα από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη, κατά την οποία ορισμένοι χρήστες των social media υποστήριξαν ότι σε στιγμιότυπα από το βίντεο φαίνεται να έχει... έξι δάχτυλα, γεγονός που οδήγησε σε σενάρια ότι τα πλάνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Θέλετε να μετρήσετε τα δάχτυλά μου; Μπορείτε να τα δείτε εδώ… και εδώ. Τα βλέπετε;», λέει χαμογελώντας ο Νετανιάχου στο βίντεο, δείχνοντας τα χέρια του.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πεθαίνω… για καφέ. Ξέρετε κάτι; “Πεθαίνω” για τον λαό μου. Η συμπεριφορά τους είναι φανταστική».

Στο ίδιο μήνυμα απευθύνθηκε και στους πολίτες του Ισραήλ, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση εν μέσω της έντασης στην περιοχή.

«Βγείτε έξω να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, αλλά μείνετε κοντά σε προστατευμένο χώρο. Η αντοχή σας είναι εκπληκτική και δίνει δύναμη σε μένα, στην κυβέρνηση, στον ισραηλινό στρατό και στη Μοσάντ», ανέφερε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, λέγοντας ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει στόχους στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να περιγράψω λεπτομερώς. Μου λέτε να συνεχίσω; Λέω κι εγώ σε όλους σας: συνεχίστε κι εσείς», κατέληξε.

