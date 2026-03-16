Το μυστικό που κράτησε σιαμαίος δίδυμος από την αδελφή του για δεκαετίες

Η ιστορία των σιαμαίων διδύμων Λόρι και Τζορτζ Σάπελ συγκλονίζει: για περισσότερα από 40 χρόνια, ο Τζορτζ κρατούσε ένα βαθιά προσωπικό μυστικό που τελικά αποκάλυψε.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν το 1961 στο Reading, της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, με τα κρανία τους ενωμένα στο σημείο του μετώπου - μια σπάνια μορφή κρανιοπαγών σιαμαίων διδύμων. Οι γιατροί αρχικά δεν πίστευαν ότι θα επιβίωναν για πολύ, ωστόσο κατάφεραν να διαψεύσουν τις προβλέψεις, ζώντας μια γεμάτη ζωή για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το 2024 έφυγαν από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών.

Την περίοδο της γέννησής τους, η ιατρική δεν είχε ακόμη αναπτύξει τις τεχνικές που θα επέτρεπαν τον ασφαλή διαχωρισμό τους. Όταν αργότερα η επιστήμη προχώρησε, τα ίδια τα δίδυμα πήραν την απόφαση να παραμείνουν ενωμένα.

Σε συνέντευξή τους το 2002 στους Los Angeles Times, η Λόρι είχε δηλώσει πως δεν πίστευε στον διαχωρισμό, θεωρώντας ότι θα σήμαινε παρέμβαση «στο έργο του Θεού». Ο Τζορτζ συμμεριζόταν την ίδια άποψη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρχε λόγος να «διορθωθεί κάτι που δεν είναι χαλασμένο».

Μυστικό για δεκαετίες

Παρά τον εξαιρετικά στενό δεσμό τους -καθώς μοιράζονταν μέρος του κρανίου, ζωτικά αιμοφόρα αγγεία και περίπου το 30% του εγκεφάλου τους- ο Τζορτζ κράτησε ένα σημαντικό μυστικό για πολλά χρόνια.

Ο ίδιος γεννήθηκε με το όνομα Ντόρι, όμως το 2007 αποκάλυψε δημόσια ότι είναι τρανς άνδρας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun το 2011, εξήγησε ότι από πολύ μικρή ηλικία ένιωθε πως έπρεπε να είχε γεννηθεί αγόρι.

Όπως είχε πει τότε, η επιθυμία του να ζήσει σύμφωνα με την πραγματική του ταυτότητα φύλου παρέμεινε για χρόνια κρυφή - ακόμη και από τη Λόρι.

«Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μεγαλώνοντας δεν ήθελα να ζω ένα ψέμα», είχε αναφέρει.

Η αντίδραση της αδελφής του

Όταν τελικά ο Τζορτζ αποκάλυψε την αλήθεια, η Λόρι είχε παραδεχτεί ότι αρχικά αιφνιδιάστηκε. Ωστόσο, η σχέση των δύο παρέμεινε ισχυρή. Η ίδια δήλωσε ότι ήταν περήφανη για τον αδελφό της και για το θάρρος του να μιλήσει ανοιχτά για την ταυτότητά του. «Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί στη ζωή μας. Είμαστε δυνατό δίδυμο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μια ζωή όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική

Παρά τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους, τα δίδυμα προσπάθησαν να ζήσουν κανονικά, όσο γινόταν. Το 2022 αναγνωρίστηκαν από τα Guinness World Records ως τα γηραιότερα εν ζωή σιαμαία δίδυμα στον κόσμο.

Η Λόρι διακρίθηκε στο μπόουλινγκ, κατακτώντας τίτλους στο άθλημα του ten-pin, ενώ ο Τζορτζ ακολούθησε καλλιτεχνική πορεία ως τραγουδιστής της κάντρι μουσικής.

Ο Τζορτζ αντιμετώπιζε επίσης Spina Bifida, μια συγγενή πάθηση της σπονδυλικής στήλης που τον ανάγκαζε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Η Λόρι ήταν εκείνη που συχνά τον βοηθούσε στις μετακινήσεις του.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο τους επέμεναν ότι ζούσαν μια ζωή γεμάτη εμπειρίες: ταξίδευαν, φρόντιζαν το σπίτι τους και διατηρούσαν κοινωνικές σχέσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και κάτω από τις πιο ασυνήθιστες συνθήκες, η ανθρώπινη ζωή μπορεί να έχει μια κανονικότητα...

